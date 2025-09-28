Aquest és el millor moment del dia per rentar el cotxe, segons els experts
La creadora de contingut Sara (@sara_works) descobreix el truc per mantenir el teu vehicle impecable
Luis Miguel Mora
Rentar el cotxe és una cosa rutinària que, a priori, sembla que no té cap misteri. Tot i això, si ho fas al sol, pot ser que la teva feina hagi estat en va, segons ha explicat l'experta i creadora de contingut, Sara (@sara_works).
Sara ha demostrat com quedarà el teu vehicle en funció de l'hora en què el portis al túnel de rentatge, perquè la forma com es neteja, influeix directament en el seu estat de conservació. Per això, rentar el cotxe al sol pot fer malbé la pintura i obligar a costoses reparacions.
L'efecte de la calor i l'evaporació
Rentar el cotxe després d'un trajecte sota el sol intens no és una bona idea. Segons explica l'experta, el problema és que l'aigua s'evapora massa ràpid amb la calor, deixant incrustats els minerals i les sals a la superfície de la carrosseria. El resultat són marques blanquinoses que no sempre desapareixen amb un simple repàs.
A més, en els casos més greus, on fins i tot pot saltar per sobre la pintura, caldrà recórrer a un poliment professional de la carrosseria per restaurar la brillantor original del vehicle.
Consells per a un rentatge correcte
La solució és esperar que el cotxe es refredi i rentar-lo sempre a l'ombra, evitant les hores centrals del dia. D'aquesta manera, l'aigua no s'evaporarà de manera accelerada i l'assecatge es podrà fer sense deixar taques.
Sara també recorda que assecar el cotxe després de rentar-lo és igual d'important que el mateix ensabonat. Si es deixa assecar a l'aire, fins i tot a l'ombra, poden quedar restes de calç i minerals. L'ideal és utilitzar una camussa de microfibra o draps específics per a carrosseria, que absorbeixen millor la humitat sense ratllar la pintura.
"Si vols mantenir el teu cotxe impecable, espera una estoneta i renta'l a l'ombra", insisteix Sara.
- Una advocada d'herències explica els 3 motius pels quals sempre s'ha de fer testament: 'Molta gent creu que si no té una casa o un terreny en propietat, hauria de tenir-ne
- Adeu a la històrica perfumeria Regina del carrer Cap del Rec de Manresa
- Localitzen el boletaire de 77 anys que va anar a buscar el mòbil que va perdre buscant bolets
- Els alumnes del CNL Montserrat 'decapiten' l'estàtua d'Amat-Piniella del Casino
- José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: «Per fi comença la desescalada digital a l'escola. Han calgut reiterats resultats pèssims per arribar-hi»
- Un gos cau per un barranc mentre feia una ruta amb el seu amo a Monistrol
- Laura Lobo, experta en herències: 'Aquests són els tres errors més comuns en fer testament