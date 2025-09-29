Pepe Rodríguez nega l’entrada a aquest tipus de client: "No es pot fer un 'show' en un restaurant"
El cuiner toledà compta amb una estrella Michelin i un Premi Nacional de Gastronomia
Javier Fidalgo
Pepe Rodríguez (Toledo, 1968) és un cuiner de renom, propietari del restaurant ‘El Bohío’, que compta amb una estrella Michelin en la seva trajectòria. No obstant això, és popularment conegut per formar part del jurat de l’edició espanyola de ‘MasterChef’.
El restaurant familiar ‘El Bohío’ va ser fundat com a casa de menjars el 1934, per l’àvia i la tia àvia de Pepe, Valentina i Romana, respectivament. En un moment determinat, els pares del toledà es van fer càrrec del restaurant, i Pepe va començar a treballar com a cambrer.
Posteriorment, Pepe i el seu germà Diego, que ara ocupa el càrrec de cap de sala, es van fer càrrec dels fogons. Durant les seves vacances, el cuiner viatjava a altres restaurants per aprendre dels mestres de l’ofici.
Des de llavors, ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Gastronomia al Millor Cap de Cuina (2010) i com a Empresari de l’Any (2011) per l’Associació Empresarial Toledana. És el 2013 quan comença la seva trajectòria televisiva, acompanyat de Jordi Cruz i Samantha Vallejo-Nájera.
Recentment, Pepe Rodríguez ha estat entrevistat al podcast ‘La Escalera Roja’. Durant la conversa, el xef toledà ha confessat a quin tipus de clients té prohibida l’entrada al seu restaurant, ‘El Bohío’.
"Aquests que es posen amb set càmeres a la taula. Això ho tinc prohibit. No es pot fer un 'show' en un restaurant i el qui vulgui gravar, que em pagui", sentencia el cuiner. "Es permeten el luxe de fer una crítica despiadada o bona, com si sabessin", lamenta.
"Quan hem normalitzat que un 'tontolaba' que ha menjat set vegades seguides calent, pugui dir-li a la resta de l’univers què és bo o dolent? De vegades, quan els llegeixes, és terrible", argumenta en l’entrevista.
Tot i que Pepe accepta les ressenyes, no està conforme amb aquest tipus de gravacions: "Vingui a menjar i deixi’m en pau. Tinc un munt de gent aquí, que venim a treballar. Si té un negoci, digui’m com anem a mitges en això i, potser, entro", conclou.
Finalment, Pepe Rodríguez critica un altre tipus de comensals, que segons la seva opinió, "són encara pitjors". En aquest aspecte, el cuiner comenta que "els que venen sense càmeres, que n’hi ha molts més, són més necis. Volen notorietat i 'likes'. A mi no se m’acut ensenyar el rebut del que ha costat. És el més obscè i grotesc", reflexiona el xef.
