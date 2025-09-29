El restrenyiment podria ser un senyal d'alerta per a una futura malaltia de Parkinson?
Segons un estudi observacional publicat a la revista científica Gut, malalties com el restrenyiment o la disfàgia podrien significar un risc més gran d'acabar patint Parkinson
Belén Parrilla
Segons la Federació Espanyola de Parkinson, a Espanya hi ha més de 160.000 persones afectades per la malaltia de Parkinson (EP), i cada any la xifra va en augment.
Malauradament, el Parkinson continua sent un gran desconegut, i els especialistes reconeixen que no sempre és fàcil identificar aquesta malaltia de manera primerenca.
De fet, se sol trigar entre un i tres anys a aconseguir un diagnòstic clar, i per això al voltant d'un terç dels nous casos encara no s'han detectat.
Ara, un estudi publicat per la revista científica Gut, líder en temes de gastroenterologia i hepatologia, ha arribat a la conclusió que alguns problemes intestinals podrien suposar senyals d'alerta primerenca d'aquesta malaltia neurodegenerativa.
Aquest estudi marca un abans i un després, ja que és el primer a establir evidència observacional clara que un diagnòstic clínic de problemes intestinals "podria predir específicament el desenvolupament de la malaltia de Parkinson", asseguren els autors.
Així es va fer l'estudi
Els investigadors de la Clínica Maig d'Arizona van partir de la hipòtesi de Braak, que afirma la malaltia de Parkinson s'origina a l'intestí.
Però fins ara cap estudi no havia investigat sistemàticament una àmplia gamma de símptomes i diagnòstics gastrointestinals abans d'un diagnòstic de Parkinson (EP.)
Per això, els científics van utilitzar les dades d'una xarxa nacional de registres mèdics dels EUA (TriNetX) i van comparar 24.624 persones als Estats Units diagnosticades amb Parkinson, 19.046 persones amb Alzheimer i 23.942 persones amb malaltia cerebrovascular, per comparar-les amb 24.624 que no patien cap d'elles.
Aquells amb Parkinson van ser aparellats amb pacients d'altres grups per edat, sexe, raça, origen ètnic i durada del diagnòstic per comparar amb quina freqüència patien problemes gastrointestinals, cinc anys abans al diagnòstic d'EP.
També van comparar registres mèdics de participants diagnosticats amb afeccions intestinals amb aquells que no els patien per veure quants desenvolupaven Parkinson o altres trastorns neurològics en un període de cinc anys.
Ambdues anàlisis van indicar que, efectivament, quatre patologies intestinals estan associades a un risc més gran de desenvolupar la malaltia de Parkinson.
4 malalties gastrointestinals com a senyal d'alarma
D'aquesta manera, gràcies a la investigació, els científics han arribat a la conclusió observacional que les persones que pateixen aquestes tres afeccions intestinals tenen més del doble de risc de desenvolupar Parkinson en els pròxims 5 anys:
- Gastroparèsia, trastorn que retarda el moviment dels aliments de l'estómac a l'intestí prim.
- Disfàgia, problemes i dificultat per empassar, especialment aliments líquids.
- Estrenyiment, afecció en què la persona té menys de tres evacuacions a la setmana.
- Altres problemes intestinals, com la Síndrome de l'Intestí Irritable sense diarrea (dolor repetit a l'abdomen i canvis en l'evacuació de la femta), es va relacionar amb un 17% més de risc de patir EP.
Però el més curiós, és que, afeccions com:
- Dispèpsia funcional (sensació de cremor o plenitud a l'estómac sense causa òbvia)
- Síndrome de l'intestí irritable (SII) amb diarrea
- Diarrea amb incontinència fecal
No només van ser més prevalents entre persones que van desenvolupar Parkinson (EP) sinó també més freqüents abans de l'aparició d'Alzheimer o malalties cerebrovasculars com ictus o un aneurisma cerebral.
Tot i això, cal destacar que es tracta d'un estudi observacional i, com a tal, no es poden establir com a causa.
Els investigadors també reconeixen diverses limitacions de les seves troballes, com que el període de seguiment va ser relativament curt i que la informació diagnòstica recollida als historials mèdics electrònics podria estar incompleta.
