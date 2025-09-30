Dolor de pit o infart? Aprèn a diferenciar-los i quan acudir al metge immediatament
Quines són les diferències, els símptomes que realment ens han de posar en alerta i quan hem d'anar immediatament a urgències davant d'un dolor al pit
Rafa Sardiña
Tot i que les malalties cardiovasculars han estat històricament la primera causa de mort a Espanya –superat el 2024 pels tumors–, són responsables d'un important nombre de morts al nostre país.
Les ECV que produeixen més morts són les malalties cerebrovasculars (ictus), la insuficiència cardíaca i la cardiopatia isquèmica, és a dir, infart de miocardi. Sobre aquest últim, els símptomes més comuns són dificultat per respirar, nàusees, fatiga i dolor o opressió al pit.
Aquesta és una de les molèsties que més alarma genera. I és que es pot tractar d'un simple malestar muscular o ser el senyal inequívoc d'un infart. Per això, saber diferenciar tots dos casos és clau per actuar a temps i evitar complicacions.
El doctor David Vivas Balcones, responsable de la Unitat Cardiologia Clínica de l'Hospital Universitari Vithas Madrid La Milagrosa, ens ajuda a descobrir quines són les diferències, els símptomes que realment ens han de posar en alerta i quan hem d'anar immediatament a urgències.
El dolor muscular sol empitjorar amb les postures, la digitopressió i cedir amb analgèsia convencional.
Quins tipus de dolor toràcic són més comuns i com es classifiquen?
Afortunadament, el dolor toràcic més freqüent, l'osteomuscular, no és pas el més greu. Tot i això, és important conèixer alguns aspectes del dolor d'origen cardiovascular que ens ajudin a detectar possibles signes d'alarma amb els quals consultar de manera urgent.
Com podem diferenciar un dolor muscular d'un possible infart?
Encara que hi ha tants dolors diferents com pacients, un dolor anginós (possible infart) sol ser de caràcter opressiu, irradiat a membre superior esquerre, que empitjora amb esforços i s'acompanya de malestar general, nàusees o vòmits. Tot i això, el dolor muscular sol empitjorar amb les postures, a la digitopressió i cedir amb analgèsia convencional.
Per què és important no ignorar un dolor al pit, fins i tot si sembla lleu?
Davant d'un dolor al pit, sobretot en pacients amb més risc (fumadors, diabètics, hipertensos, amb hipercolesterolèmia, etc.), i si a més presenta les característiques prèviament esmentades, la probabilitat que el nostre pacient tingui una angina de pit o un infart incipient són elevades, per la qual cosa cal una atenció sanitària urgent.
Davant la presència de símptomes d'alarma, no hem de confiar que sigui una cosa sense importància i hem d'acudir al servei d'urgències per rebre una atenció especialitzada i un diagnòstic precís.
Quines són les característiques típiques d'un dolor muscular al pit?
El dolor sol estar localitzat i augmenta amb determinats moviments, postures o davant de la pressió local. Tendeix a millorar amb analgèsics.
Quins signes o símptomes suggereixen que un dolor toràcic podria ser un infart?
El dolor toràcic d'origen cardíac sol ser opressiu, amb irradiació al braç esquerre. A més, és important tenir en compte si es tenen suors fredes, marejos, nàusees, malestar general o dificultat respiratòria.
Hi ha diferències en la intensitat, durada o localització del dolor que ajudin a distingir-lo?
Alguns petits consells ens poden ajudar a diferenciar l'origen del dolor: el caràcter opressiu, acompanyat de dificultat respiratòria, d'intensitat creixent i que associï ganes de vomitar o sudoració ens ha de fer sospitar gravetat. Tot i això, és important destacar que, de vegades, dolors toràcics “atípics” també poden ser d'origen cardiovascular, per la qual cosa, davant del dubte, sempre és millor acudir a consultar un professional sanitari.
Quin paper tenen els factors de risc com hipertensió o antecedents familiars en la probabilitat d'un infart?
Els factors de risc cardiovascular són determinants i tenen un paper fonamental a l'hora de valorar l'origen del dolor toràcic perquè augmenta les probabilitats. Diguem que cadascun són com paperetes d'una tómbola: com més en té el pacient, més probable és que el seu dolor toràcic tingui un origen cardíac.
