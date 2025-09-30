Un expert jardiner presenta les dues plantes «més dures»: «No necessiten gairebé reg»
Aquestes dues varietats són perfectes per als principiants a la jardineria
Sarai Bausán García
Rar és la llar o estada que no n'hi ha una. De totes les formes, mides i procedències, les plantes i flors converteixen cadascun dels llocs on es disposen d'un ambient natural i casolà impossible d'aconseguir d'una altra manera. Tot i això, la necessitat de cures i reg constant que requereixen fan que els menys hàbils amb aquestes espècies vegin gairebé impossible mantenir un d'aquests testos vius durant més d'uns dies.
Per a aquests ciutadans que estimen la presència de plantes a casa seva, però no aconsegueixen mantenir les cures que requereixen, el jardiner sevillà que es troba darrere el perfil 'Cultivo el meu hort' ha recomanat dues plantes que són «molt dures» i gairebé impossibles de matar.
El jardiner recomana la 'llengua de sogra' per als menys hàbils
La primera d'aquestes opcions és la sansevièria, una planta coneguda comunament com a «llengua de sogra» o «espasa de Sant Jordi», distingit per posseir unes fulles rígides i alçades que amb prou feines requereixen cures. «Es caracteritza pel seu reg, que n'és gairebé nul. Val regar-la una vegada al mes o, fins i tot, cada dos mesos», ha assenyalat el professional.
A més, ha explicat que es tracta d'una planta considerada medicinal, ja que «en comptes de treure't l'oxigen a la nit, te'n dona», i assegura que és molt recomanable per col·locar en dormitoris. «Una altra característica que fa que sigui molt dura és que amb prou feines necessita llum. Si tens un lloc fosc, tolera perfectament la foscor», ha afegit.
La zamioculca, una altra de les plantes perfectes per als que s'obliden de regar
A aquest exemplar s'hi afegeix la zamioculca, una planta tropical origina d'Àfrica que ha guanyat popularitat els últims anys pel seu aspecte, d'un color verd fosc i intens amb una brillantor singular, així com la facilitat del manteniment. «És una planta molt recomanable per a tots aquells que s'obliden de regar», ha indicat el jardiner sevillà.
Amb això, ha explicat que, malgrat que aquesta planta no necessita gaire il·luminació, sí que requereix «una mica més» que la sansevièria. «No fa falta gaire, per a un interior va perfecta. Està molt recomanada per a tothom que vulgui una planta força bonica, que creixi força i que s'oblidi de regar-la», ha afegit l'expert sobre aquestes dues espècies perfectes per a tots aquells enamorats de les plantes i l'aspecte que hi confereixen, però sense la capacitat o dedicació necessàries per mantenir-les més delicades amb vida.
