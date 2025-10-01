Males notícies: adéu als pròxims tres festius nacionals
Patricia López Avilés
Després d’un mes de setembre tornant a la rutina, molts catalans ja esperen amb ganes el proper pont per poder-se prendre un respir. I és que els beneficis dels ponts festius són diversos: impulsen el turisme i l’economia local, milloren l’estat d’ànim i la salut mental dels treballadors, i fomenten la connexió social i familiar, ja que permeten més temps de qualitat amb els éssers estimats.
Els ponts suposen una via d’escapament quan ens trobem immersos en la rutina diària i aporten alegria independentment de l’estació de l’any en què se celebrin.
Festius nacionals no substituïbles
Els barcelonins han pogut prendre’s fa poc un respir extra gràcies a les Festes de La Mercè, tot i que el fet que el festiu caigués a mitja setmana, un dimecres, va impossibilitar gaudir d’un pont festiu.
I és per això que tant els qui han pogut gaudir d’aquesta festivitat com la resta de catalans tenen la vista posada en el proper festiu que es podrà gaudir a Catalunya.
La resposta, en principi, no és gaire positiva: el proper festiu és el 12 d’octubre, dia en què se celebra el Dia de la Hispanitat, però cau en diumenge.
Segons recull el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), el 12 d’octubre es considera un festiu nacional no substituïble i, per tant, és festa a totes les comunitats autònomes, sense excepció.
Cau en diumenge
Tot i això, aquest any cau en diumenge i és un dia festiu que es perd, excepte en aquelles comunitats que han decidit traslladar el festiu al dilluns següent, és a dir, al dia 13: Andalusia, Aragó, Astúries, Castella i Lleó i Extremadura. Per tant, ni Catalunya, ni les Illes Balears, ni la Comunitat Valenciana estan en aquest llistat.
Així mateix, les males notícies continuen: tant l’1 de novembre (Dia de Tots Sants) com el 6 de desembre (Dia de la Constitució Espanyola) cauen en dissabte i no són festius recuperables.
Per trobar el proper festiu nacional que se celebri en dia laborable cal esperar fins al dilluns 8 de desembre, Dia de la Immaculada Concepció. A més, en caure en el primer dia de la setmana, es pot aprofitar per organitzar alguna escapada i així gaudir del pont.
Dies festius restants
Aquests són els dies festius que queden a Catalunya abans que acabi l’any:
- 12 d’octubre, diumenge: Dia de la Hispanitat
- 1 de novembre, dissabte: Tots Sants
- 6 de desembre, dissabte: Dia de la Constitució
- 8 de desembre, dilluns: Dia de la Immaculada Concepció
- 25 de desembre, dijous: Nadal
- 26 de desembre, divendres: Sant Esteve
