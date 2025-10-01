La llum de les pantalles debilita el rellotge lunar femení
Un estudi ha analitzat la relació entre la menstruació, la Lluna i la llum artificial: els científics adverteixen una ruptura dels cicles naturals
Redacció T21
La sincronització de la menstruació amb la Lluna ha disminuït notablement des del 2010, per la llum artificial de les pantalles de telèfons intel·ligents i altres dispositius: només continua sent detectable quan l'atracció gravitatòria del nostre satèl·lit natural és molt intensa.
Una investigació publicada a la revista Science Advances i liderada per científics de la Universitat de Würzburg, a Alemanya, suggereix que la connexió dels cicles menstruals de moltes dones amb les fases lunars, especialment amb la Lluna plena, s'ha debilitat amb força des de l'adopció massiva de dispositius amb il·luminació LED i telèfons intel·ligents.
Llum blava i rellotge lunar
L'estudi, conduït per l'investigador Charlotte Helfrich-Förster i els seus col·laboradors, va analitzar registres menstruals a llarg termini i va concloure que la sincronització estava detectable en períodes anteriors al 2010, però es va fer menys freqüent a les dècades recents. Ara només s'adverteix quan l'atracció gravitacional lunar és molt forta.
Els autors van aplicar mètodes d'anàlisi de ritmes biològics a sèries temporals individuals de menstruació. Van trobar que els cicles amb una durada superior a 27 dies eren els que mostraven una sincronia intermitent amb la lluminositat lunar i, en alguns casos, amb cicles gravimètrics de llarg període. A més, van observar que amb l'edat i amb més exposició a la llum artificial nocturna, els cicles tendien a escurçar-se i a perdre aquesta sincronia.
Segons una nota de premsa, l'arribada de la il·luminació LED, amb més proporció de llum blava, a la qual els fotoreceptors humans són especialment sensibles, i la proliferació de pantalles han augmentat la il·luminació nocturna ambiental en graus que podrien “apagar” senyals naturals, com ara la brillantor lunar.
En conseqüència, la capacitat del “rellotge lunar” humà per sincronitzar-se amb la llum emesa pel satèl·lit s'hauria vist reduïda des de la dècada del 2010. Els científics adverteixen, però, que els resultats mostren una forta relació, però encara no proven una causalitat definitiva.
Gravetat i fisiologia humana
D'acord amb diferents especialistes que no van participar en la feina, però van ser consultats en una publicació de Science Media Centre, la mostra i els mètodes, encara que sòlids per detectar patrons, no permeten afirmar que la Lluna “controli” la menstruació humana.
Les implicacions pràctiques es mantenen com a hipòtesis: si hi ha una relació, la seva alteració per la il·luminació artificial podria tenir conseqüències per a la comprensió de la biologia reproductiva, la salut del son i potser la fertilitat, però calen estudis addicionals per confirmar efectes clínics.
Referencia
Synchronization of women’s menstruation with the Moon has decreased but remains detectable when gravitational pull is strong. Charlotte Helfrich-Förster et al. Science Advances (2025). DOI:https://doi.org/10.1126/sciadv.adw4096
L'equip científic també assenyala una troballa cridanera: la sincronia lunar es fa més detectable en períodes en què l'atracció gravitacional entre Terra, Lluna i Sol és relativament més intensa, en fenòmens que tenen cicles de desenes d'anys.
D'aquesta manera, les forces gravitacionals podrien tenir algun paper fins avui poc explorat, ja que encara no existeix un mecanisme biofísic clar que expliqui com canvis tan subtils en la gravetat podrien modular la fisiologia humana.
