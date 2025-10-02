Lara Ferreiro, psicòloga: “El 55% de les ruptures de tot l'any es produeixen a l'agost i al setembre”
Molts nens no volen tornar a la rutina a causa de la separació dels pares
Maria Rueda
En acabar les vacances d'estiu, a tant adults com petits els arriba la Síndrome postvacacional, l'estat que es produeix en algú en tornar a la rutina.
Això és una cosa que no sol agradar a ningú. I és que, com que és setembre el mes amb més canvis, al principi sempre espanten.
La tornada a la feina
La psicòloga Lara Ferreiro ha parlat al canal de YouTube de Llibertat Sense Deutes, un despatx d'advocats experts en cancel·lació de deutes i Llei de Segona Oportunitat, sobre el comportament propi d'aquesta època. Respecte als adults, la professional ha explicat que “un 40% tenen tristesa o ansietat per tornar una altra vegada a la feina després del bé que han estat durant les vacances”.
Per aquest motiu, aquest grup poblacional està “de 2 a 15 dies” una mica pitjor, una xifra força inferior a la dels nens, que han estat més temps descansant.
El mes amb més divorcis
La psicòloga ha relacionat el fet de tornar a la rutina amb un altre tipus de canvi radical a la teva vida que va més enllà d'una simple tristesa. "El 55% de les ruptures de tot l'any es produeixen a l'agost i al setembre", ha afirmat Ferreiro.
Això passa perquè és un moment de l'any en què, en tornar de vacances i parar per primera vegada durant tot l'any, decideixes reflexionar realment. Per tant, és aleshores quan raones sobre si t'agrada la teva parella, la teva feina, la teva vida, si t'estàs cuidant i, consegüentment, generes els teus propòsits com si fos un any nou.
Però això no passa només amb la separació, sinó que també és el mes en què “més gent s'apunta al gimnàs o a teràpia, i està tot desbordat”, ha continuat.
No et descuidis dels teus fills
Si recentment t'has separat i tens fills, és important preocupar-te també de la salut mental en tot moment. Segons la psicòloga, aquest pot ser un motiu pel qual els més petits no volen tornar a l'escola, entre d'altres.
Per tant, cal detectar si un nen no vol anar al centre educatiu per mandra o per por, sent el segon cas molt preocupant en haver-hi molts casos d'assetjament escolar a l'escola.
