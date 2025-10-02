El truc infal·lible del psicòleg Rafael Santandreu per deixar de ser un tardà: "Ara soc una persona més relaxada i feliç"
El divulgador revela un mètode senzill, però eficaç per ser puntual i els beneficis que aporta
Luis Alloza
Arribar tard als llocs és, per a moltes persones, una realitat inevitable. Ser puntual sembla una tasca senzilla, però per a molts no ho és. La mala organització, calcular malament el temps i anar sempre amb presses no ajuden a complir els horaris ni a arribar a l'hora justa al lloc indicat.
El psicòleg i divulgador Rafael Santandreu té un truc infal·lible per ser puntual que ha revelat al programa 'Atrévete' de Cadena Dial. Una pràctica que, a més de ser útil per evitar contratemps o causar mala impressió, aporta grans beneficis en l'àmbit personal.
L'expert es basa en la seva pròpia experiència: "Jo quan era jovenet gairebé sempre arribava tard a tot arreu. Semblava una maledicció, però tot va canviar un dia concret, en un moment concret".
El que va fer va ser implementar un mètode senzill però eficaç per no arribar tard als llocs. "Aquest truc, a banda de fer-me arribar puntual a tot arreu, m'ha convertit en una persona més relaxada i més feliç", assegura.
La clau, anticipació
I aquest secret no és cap altre que ser previsor i anticipar-se a l'hora d'arribar a les cites que tenim programades. Segons Santandreu, "simplement i planament, arribar als llocs mitja hora abans".
El psicòleg posa un exemple per entendre-ho: "Si jo he d'anar al dentista i la consulta és a les 11, he d'arribar a dos quarts de deu, amb mitja hora d'anticipació".
I què fer amb aquest temps extra? "Doncs busco una cafeteria propera, em sento, em prenc un cafè i llegeixo el diari. Quan queden cinc minuts, pujo a la consulta. Si hi ha un imprevist, compto amb aquesta mitja hora de marge", explica l'especialista.
Temps per a un mateix
Més enllà de la puntualitat, aquest hàbit senzill ofereix molts beneficis. Segons Santandreu, "el fet de sortir amb tant d'anticipació fa que vagi més relaxat als llocs, no de pressa i corrent".
A més, el que per a molts pot semblar una pèrdua de temps, pot servir com a desconnexió i passar temps amb un mateix: "Surto de casa amb les mans a les butxaques i penso, com aniré? Autobús o caminant? Em poso els cascos, em poso música..."
Santandreu conclou: "No només he après a ser puntual, sinó que he introduït molta més pau a la meva vida, i és molt fàcil". Per això, recomana aquest mètode a tots: anticipar-se és la clau per ser puntual i alhora viure amb més tranquil·litat.
