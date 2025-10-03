Álvaro Palacios, el visionari del vi espanyol, signa aquest trio imprescindible
Selecció d'octubre de Casa Gourmet: un recorregut per Bierzo, Priorat i Rioja
María José Cayuela
Aquest octubre, Casa Gourmet presenta una selecció que condensa aquesta filosofia: tres copes de Bierzo, Priorat i Rioja que parlen amb la veu de la vinya i el caràcter d'un creador que defensa l'autenticitat enfront de qualsevol modernitat passatgera. Aquesta selecció de vins, que té un valor de 120 €, es pot aconseguir només a casa Gourmet a un 30% de descompte.
Pétalos 2023, el Bierzo més fragant
Fragància i frescor es donen la mà en aquest negre que obre la porta a l'univers bercià de Palacios. Amb aromes de violetes, cireres i un delicat fons mineral, Pétalos 2023 es mostra àgil, amable i persistent. Lleuger en aparença, guarda un caràcter vibrant que el converteix en company versàtil. És ideal per a acompanyar embotits ibèrics, guisats suaus de carn o verdures saltajades. La crítica ho certifica amb 93 punts Parker, 92 Peñín i 92 Suckling. De fet, Robert Parker va triar a Pétalos el 2015 com el vi amb millor relació qualitat-preu del món. Aquesta nova anyada 2023, és excel·lent, un plaer en boca.
El seu origen està en els vessants de pissarra del Bierzo, on la "mencía" aconsegueix puresa i equilibri. Allà, Palacios i el seu nebot Ricardo van fundar Descendientes de J. Palacios, celler semienterrat a Villafranca i dissenyat per Rafael Moneo, un espai que respecta el paisatge tant com els seus vins. Per a ells, el vi és memòria i comunió: “Serà el que ens arreli al passat”, repeteix Palacios, convençut que la vinya ancestral és el veritable futur.
Camins 2023, frescor mediterrània del Priorat
Camins 2023 sedueix des del primer instant amb aromes de cireres, gerd i herbes mediterrànies. En boca és sucós, directe i hedonista: un vi que convida a destapar entre amics, amb brasa, guisats o simplement pel plaer de compartir. La criança breu accentua la fruita i deixa que parli el paisatge, vibrant i mineral, marcat per la llicorella. També la crítica ho certifica amb 90+ punts Parker i 92 Suckling.
És a Gratallops on Palacios va escriure una de les pàgines més decisives del vi espanyol, revolucionant el Priorat modern. Des de referències mítiques com a L’Ermita o Finca Dofí fins a aquest Camins, ha sabut traduir la duresa de la muntanya en vins que són, alhora, precisos i lluminosos. La seva va ser una aposta per retornar dignitat a un territori oblidat i convertir-lo en icona global.
La Montesa 2021, garnatxa en plenitud
Vermell brillant, aromes de fruita madura, flors i espècies: La Montesa 2021 anticipa frescor i equilibri en boca, amb tanins sedosos i un final persistent. És un d'aquests vins que combinen gaudi immediat amb capacitat de guarda, elegant i subtil sense perdre caràcter.
La criança de 12 mesos poleix el seu perfil i realça l'expressió de la garnatxa. La seva versatilitat a la taula ho converteix en un gran aliat per a xai rostit, arrossos de muntanya, guisats de verdures o formatges semicurats. La crítica li atorga 94 punts Parker, 94 Suckling i 96 Decanter, situant-ho entre els més celebrats de la seva categoria.
A Alfaro, Rioja Oriental, s'alça Palacios Remondo, el celler familiar on tot va començar. Allà, Álvaro va reinterpretar la garnatxa amb mirada contemporània, apostant per l'altura, els sòls arcilla-calcaris i el cultiu ecològic. La Montesa concentra aquesta visió: un rioja que s'allunya de l'obvi per a reivindicar la subtilesa i l'emoció de la vinya.
A Casa Gourmet som winehunters
Seleccionar vins no és acumular etiquetes, sinó triar amb criteri. A Casa Gourmet busquem projectes amb història, autenticitat i ofici, lluny de l'obvi i prop del que importa en una copa. Octubre és l'oportunitat de destapar tres territoris que parlen amb la veu d'Álvaro Palacios, el creador que va revolucionar la manera d'entendre la vinya. Una selecció disponible a Casa Gourmet i en la seva app, amb avantatges exclusius per a socis/as del Club de Vins i lliurament en 48 hores.
