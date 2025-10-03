Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Laxants naturals

5 remeis casolans

Pateixes estrenyiment?

Pateixes estrenyiment? / @ benzoix

Eva Remolina - AMIC

El restrenyiment és una molèstia comuna que pot afectar la qualitat de vida. Tot i que existeixen medicaments específics, moltes persones prefereixen començar amb laxants naturals, ja que poden ser més suaus i menys agressius per a l’organisme. Així i tot, és important utilitzar-los de manera correcta i amb precaució.

Què són els laxants naturals?

Són aliments, plantes o remeis casolans que estimulen el trànsit intestinal o suavitzen les femtes gràcies a la seva composició rica en fibra, mucílags o olis naturals.

Principals laxants naturals

1. Aigua tèbia amb llimona

  • Com fer-ho: al matí, en dejú, barrejar el suc de mig llimó amb un got d’aigua tèbia.
  • Com prendre-ho: 1 got diari.
  • Efecte: estimula el sistema digestiu i hidrata.

2. Prunes seques

  • Com fer-ho: posar 3-4 prunes en remull tota la nit i menjar-les l’endemà al matí, juntament amb l’aigua de remull.
  • Com prendre-ho: 1 ració diària.
  • Efecte: contenen fibra soluble i sorbitol, un sucre amb efecte laxant.

3. Llavors de lli

  • Com fer-ho: deixar una cullerada de llavors en remull en un got d’aigua durant 8 hores.
  • Com prendre-ho: beure el líquid juntament amb les llavors.
  • Efecte: els mucílags de la llavor creen un gel que suavitza i facilita el pas intestinal.

4. Oli d’oliva verge extra

  • Com fer-ho: prendre una cullerada en dejú.
  • Efecte: lubrica l’intestí i facilita l’evacuació.

5. Infusions laxants suaus

  • Plantes recomanades: camamilla, malva, sen (aquest últim és potent i cal usar-lo amb molta prudència).
  • Com fer-ho: infusionar una culleradeta de la planta seca en aigua bullent, deixar reposar 10 minuts i colar.
  • Com prendre-ho: 1 tassa al dia.
Pateixes retenció de líquids? Aquestes són les vuit infusions que recomana la nutricionista per combatre-la

Quines infusions has de prendre com a laxants? / Freepik

Recomanacions generals d’ús

  • Fibra i aigua: sempre que augmentis la fibra (fruita, llegums, cereals integrals), cal beure prou aigua perquè sigui efectiva.
  • Constància: és millor incorporar aquests remeis de manera regular i no només puntualment.
  • Moviment: l’activitat física diària també ajuda al trànsit intestinal.

Precaucions

  1. No abusar-ne: un ús excessiu pot generar dependència i irritació intestinal.
  2. Sen i d'altres plantes fortes: utilitzar-les només a curt termini i sota supervisió, ja que poden provocar còlics o deshidratació.
  3. Embaràs i lactància: cal consultar sempre el metge abans de fer servir qualsevol laxant natural.
  4. Malalties cròniques (diabetis, intestí irritable, insuficiència renal): alguns remeis poden no ser segurs.
  5. Durada: si el restrenyiment dura més d’una setmana o s’acompanya de dolor, sang o pèrdua de pes, cal visitar un professional de la salut.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. «Hi havia una alpinista que feia expedicions sense trepitjar les empremtes dels homes perquè no es digués que caminaven més còmodament que els mascles»
  2. Rosa Romà, sobre la polèmica de ‘Bestial’, el nou programa de Bibiana Ballbè a TV3: «De vegades encertem i altres vegades, no»
  3. Demanen 4 anys de presó a una dona per estafar 63.150 euros a un bagenc amb qui mantenia una relació per les xarxes
  4. Can Padró: del curset de Felip de Borbó a l’infiltrat a Terra Lliure
  5. Pep Aligué: «Quan algú vol emprendre, l’administració hauria d’afanyar-se a ajudar-lo, però, en comptes d’això, el que fa és posar pals a les rodes»
  6. Discurs inspirador de la directora d'Educació a la Catalunya central: «Mai oblidaré l'ajuda de les mestres quan jo no entenia el català. Intenteu que cada curs sigui inoblidable per als alumnes»
  7. Maragall diu que no votaria ERC si Oriol Junqueras en fos el candidat i l'acusa de provocar enfrontaments al partit
  8. Quatre referents de la comunitat gitana a la ciutat de Manresa: Emprenedors, creients i solidaris

Nova jornada de mobilitzacions pro Palestina a Manresa: talls a l'eix Transversal i a l'avinguda de les Bases

Nova jornada de mobilitzacions pro Palestina a Manresa: talls a l'eix Transversal i a l'avinguda de les Bases

Papereries que amaguen tresors

Papereries que amaguen tresors

De Lady Gaga a Joaquin Sabina: Barcelona ofereix vuit interessants concerts fins que s’acabi el mes

De Lady Gaga a Joaquin Sabina: Barcelona ofereix vuit interessants concerts fins que s’acabi el mes

Lara Fernández, ‘Judeline’, cantant: «La música connecta amb el que no es veu però se sent»

Lara Fernández, ‘Judeline’, cantant: «La música connecta amb el que no es veu però se sent»

Bernat Ladrón de Guevara Esquius: “No hi ha a l’Estat cap altra cooperativa social especialitzada com la nostra”

Bernat Ladrón de Guevara Esquius: “No hi ha a l’Estat cap altra cooperativa social especialitzada com la nostra”

On cuidar-te al Bages: centres d’estètica i benestar recomanats

On cuidar-te al Bages: centres d’estètica i benestar recomanats

Llívia afronta el mite que va fer de la seva farmàcia la més antiga d’Europa

Llívia afronta el mite que va fer de la seva farmàcia la més antiga d’Europa

Una treballadora municipal de València feia un any que cobrava sense anar al seu lloc

Una treballadora municipal de València feia un any que cobrava sense anar al seu lloc
Tracking Pixel Contents