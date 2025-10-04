Cèsar Bona, professor: "No podem donar medalles a tots, si el nen no es frustra és impossible que millori"
L'expert en educació Cèsar Bona subratlla que "la frustració forma part de l'aprenentatge"
Lola Gutiérrez
La frustració no és un enemic; és una eina fonamental per a l'aprenentatge. Segons l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE), els alumnes que desenvolupen resiliència davant dels errors tendeixen a obtenir millors resultats acadèmics i a afrontar amb més seguretat reptes futurs. A Espanya, diversos informes educatius també apunten que la gestió emocional –entre les quals hi ha la capacitat d'afrontar la frustració– és clau per a una educació integral.
Cèsar Bona, mestre aragonès reconegut pel seu enfocament humanista i innovador, subratlla que no es pot "donar medalles a tots" com si tots els resultats fossin iguals: "Una carrera significa que un quedarà primer, un altre quedarà segon, un altre quedarà tercer, i els nens han d'entendre precisament que han de lluitar per arribar a, i si no arriben, han d'entendre la frustració".
La frustració, part de l'aprenentatge
Per a Bona, "la frustració és part d'aquest aprenentatge. Si no et frustres, és impossible que millor." Aprendre per a ell implica necessàriament equivocar-se, caure i aixecar-se. En la seva visió, a l'aprenentatge no n'hi ha prou amb el talent: “Per molt talentós que sigui, l'esforç és imprescindible, el compromís és tan imprescindible com l'esforç.”
Segons les reflexions, frases fetes com “si vols, pots” poden arribar a ser enganyoses. Bona no rebutja l'aspiració, sinó la simplificació: "No, no sempre pots. Si vols, pots provar. I si no et surt, si vols, pots provar altres estratègies."
No, sempre no pots. Si vols, pots provar. I si no et surt, si vols, pots provar altres estratègies
Aquestes idees conflueixen en una proposta educativa que valora els reptes. Bona és rotund: “Hem arribat a un punt on sembla que tot és senzill, però no, absolutament tot, tot costa”. I que, lluny de protegir l'alumne de la dificultat, el que cal ensenyar és com enfrontar-s'hi.
Alguns principis centrals del seu pensament:
- Reconèixer la diversitat de resultats: no tots arribaran al mateix nivell, però tothom pot progressar.
- Fomentar l'esforç, tant com reconèixer el talent.
- Ensenyar la resiliència: caure, errar, intentar-ho de nou.
- Promoure la reflexió i la innovació: no rendir-se quan alguna cosa no funciona, cercar altres vies.
- Ensenyar a superar els obstacles
Al seu llibre 'L'emoció d'aprendre', Bona aborda també com l'escola es pot transformar per acompanyar aquest procés. Sosté que la institució educativa no ha de ser un simple jutge que decideix qui progressa i qui no, sinó “el donant d'eines que és allò que hauria de ser”.
Cèsar Bona (Ainzón, Saragossa, 1972) va saltar a la fama el 2015 quan va ser inclòs entre els 50 millors professors del món segons el Global Teacher Prize. Segons la seva opinió, educar bé no és fer que el camí sigui tan planer que no faci mal; és ensenyar a caminar amb fermesa quan topa amb pedres. I entendre que la millora personal no sorgeix de la comoditat sinó d'acceptar el desafiament.
- «Hi havia una alpinista que feia expedicions sense trepitjar les empremtes dels homes perquè no es digués que caminaven més còmodament que els mascles»
- La teva rentadora farà bona olor i quedarà impecable amb aquest producte desconegut per molts
- De recórrer fires amb una food truck a obrir un bar amb jardí a Sant Salvador de Guardiola
- Hereus de la fàbrica Picnic de Manresa obren una rostisseria en homenatge a la història familiar
- Talls de carreteres, carrers i FGC en una altra jornada de mobilitzacions pro Palestina a la Catalunya central
- Manel Beas, castanyer de Manresa: «Hi ha qui plora recordant que havia vingut a comprar amb els seus pares i avis»
- Discurs inspirador de la directora d'Educació a la Catalunya central: «Mai oblidaré l'ajuda de les mestres quan jo no entenia el català. Intenteu que cada curs sigui inoblidable per als alumnes»
- Males notícies: adéu als pròxims tres festius estatals