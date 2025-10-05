L’aliment de temporada que els metges recomanen per evitar la temuda diabetis
El moniato, també conegut com a batata, presenta un alt contingut en vitamines A, C i E, a més de β-carotens, potassi i fòsfor.
Noelia Izquierdo
Entre tots els aliments de la tardor i l’hivern, destaca el moniato per les seves increïbles propietats.
Camot, batata, patata dolça, moniato… A aquest tubercle, tan propi de l’època (octubre i novembre), se’l coneix per molts noms, però són pocs els que coneixen els sorprenents beneficis que aporta a l’organisme.
I no són “sorprenents” per res. Dels seus molts “poders”, el moniato ressalta per:
- Millorar la resistència a la insulina
- Ser un gran aliat en la pèrdua de pes
“Es tracta d’un aliment perfectament saludable per a pràcticament tota la població”, assegura Paula Serrano, nutricionista de l’Acadèmia Espanyola de Nutrició i Dietètica (AEND).
Carregat de vitamines, potassi i fòsfor
Per adonar-nos de les enormes propietats d’aquest aliment, l’experta ens explica que el moniato presenta un elevat contingut en:
- Vitamina A
- Ajuda a la formació i manteniment de dents, teixits tous i ossis, membranes mucoses i pell sans. També afavoreix la bona vista, especialment amb poca llum, i juga un paper clau en l’embaràs i la lactància.
- Vitamina C
- Necessària per al creixement i reparació dels teixits de tot el cos, actua com a antioxidant bloquejant part del dany causat pels radicals lliures.
- Vitamina E
- Té efecte antioxidant i ajuda a mantenir el sistema immunitari fort. A més, permet la formació de glòbuls vermells i evita coàguls dins dels vasos sanguinis.
- β-carotens
- Responsables del color taronja i vermellós del moniato, es poden transformar en vitamina A quan l’organisme ho requereix.
- Potassi
- Ajuda a la funció nerviosa, la contracció muscular i el ritme cardíac. També regula la pressió arterial contrarestant els efectes del sodi.
- Fòsfor
- Segon mineral més abundant al cos, essencial per a la producció de proteïnes, el creixement i la reparació cel·lular.
Valors nutricionals del moniato
Per cada 100 grams de moniato:
- 101 calories
- 1,2 g de proteïna
- 0,6 g de lípids
- 21,5 g d’hidrats de carboni
- 2,5 g de fibra (ideal contra l’estrenyiment)
Un tubercle amb ‘poder’ probiòtic
El midó resistent del moniato és capaç de sobreviure a la digestió i arribar intacte al còlon, on actua com a aliment per a la microbiota intestinal. Això:
- Ajuda a la pèrdua de pes per l’efecte saciant.
- Pot provocar gasos si se’n consumeix més de 100 grams diaris.
Beneficis per a diabètics i esportistes
Tot i ser dolç, el moniato té un índex glucèmic més baix que la patata, cosa que el fa interessant per a persones amb diabetis.
També és ric en compostos bioactius amb efectes antioxidants i antiinflamatoris, i en hidrats de carboni útils per a esportistes que volen guanyar massa muscular.
La millor manera de consumir-lo
La forma menys saludable: fregit.
Les coccions més recomanades:
- Al vapor
- Al microones
- Al forn
- A l’airfryer (millor alternativa a les patates fregides)
També es pot preparar en:
- Purés
- Farcits de verdures i proteïnes
- Guarnicions
Varietats: taronja, groc, morat…
El moniato es creu originari del sud del Perú, però avui dia també es cultiva a Espanya, especialment a Màlaga.
- Moniato Califòrnia → més ric en β-carotens
- Moniato morat → conté més antocianines amb propietats antiinflamatòries, anticancerígenes i antioxidants
Serrano recorda que cal prioritzar sempre el producte de proximitat per sostenibilitat i dieta equilibrada.
Patata o moniato?
Segons Serrano:
“No cal substituir la patata pel moniato. Tots dos són aliments saludables i es poden consumir indistintament dins d’una dieta equilibrada.”
