Álvaro Torres, nutricionista: "Menja una peça de fruita abans de començar amb el menjar"
Comparteix aquest truc que, en la seva essència, desafia la complexitat que sovint associem amb la pèrdua de pes
Alexandra Costa
En la recerca incessant de mètodes efectius i sostenibles per a la pèrdua de pes i el manteniment d'una alimentació saludable, la sobrecàrrega d'informació pot resultar aclaparadora. Dietes restrictives, plans d'exercici extenuants i una infinitat de "solucions miracle" sovint prometen resultats ràpids, però fracassen en la sostenibilitat a llarg termini. En aquest escenari, la veu del nutricionista Álvaro ha emergit amb força a l'univers de les xarxes socials, captant l'atenció de milers de persones gràcies a l'eficàcia i la simplicitat dels seus consells. La seva proposta més recent, enfocada a com evitar passar-se en arribar a casa amb una gana desmesurada, es presenta com una estratègia sorprenentment senzilla i, segons ell, profundament efectiva. El seu enfocament no cerca revolucionar la cuina ni imposar privacions extremes, sinó introduir un petit canvi d'hàbit que té el potencial de transformar radicalment la nostra relació amb el menjar i facilitar la reducció de l'ansietat prèvia a les principals ingestes.
Álvaro, conegut per la seva capacitat per desmitificar la nutrició i oferir solucions pràctiques, ha compartit aquest truc que, en la seva essència, desafia la complexitat que sovint associem amb la pèrdua de pes. En la seva intervenció, sostenint una taronja, llança una afirmació que ressona amb la psicologia humana: “Aquest truc és tan absurdament senzill i efectiu per perdre pes que segurament no el faràs perquè pensaràs que és mentida”. Aquesta frase, lluny de ser una ocurrència, és una declaració estratègica que busca interpel·lar la incredulitat davant del que és simple. Estem condicionats a creure que les solucions a problemes complexos han de ser igualment complexes. Tot i això, el nutricionista proposa que la veritable clau resideix a modificar un gest quotidià abans d'asseure'ns a menjar, un ajustament mínim que pot desencadenar un efecte dòmino positiu en els nostres patrons alimentaris i en la nostra gestió de la fam. La proposta es distancia de la rigidesa de moltes dietes i s'alinea amb una visió més flexible i conscient de l'alimentació on petits gestos poden generar grans resultats.
Reduir la gana amb un simple gest
La clau d'aquesta estratègia, tal com la detalla l'expert, se centra en una acció que moltes vegades deixem a un segon pla o la considerem un “extra”: consumir una peça de fruita just abans de començar el menjar principal. L'explicació és meridianament clara i directa: "El que has de fer amb aquesta taronja és que quan arribis a dinar i sentis que els teus nivells de gana són massa grans, et menjaràs una peça de fruita abans de començar amb el mateix menjar". Aquest gest, en aparença trivial, persegueix un objectiu fonamental: modular el nivell de gana i l'ansietat prèvia que sovint ens porta a menjar de manera impulsiva i excessiva. En introduir la fruita, es crea una mena d'"amortidor" gastrointestinal i psicològic que permet afrontar el plat principal amb un major control i una sensació de menor urgència.
Aquest truc no només opera a l'àmbit psicològic, sinó que també ofereix avantatges nutricionals innegables. La fruita, per la seva naturalesa, és una font rica en fibra i micronutrients, elements essencials per al bon funcionament de l'organisme. La fibra, en particular, juga un paper crucial en la sensació de sacietat, ja que, en ser digerida lentament, ajuda a omplir l'estómac i a enviar senyals de plenitud al cervell. "D'aquesta manera arribaràs amb menys gana, tindràs menys ansietat i seràs més conscient a l'hora de dinar", assegura el professional. Aquesta consciència, aquesta capacitat d'estar més present i atent als senyals del nostre cos, és un pilar fonamental per a una alimentació intuïtiva i per evitar els excessos que solen sabotejar els esforços de pèrdua de pes. És una manera d'“enganyar” positivament el cos, preparant-lo per a una ingesta més moderada i reflexiva.
Més consciència, menys impulsivitat
Un dels problemes més comuns i perniciosos que el consell d'Álvaro aborda és el pica-pica impulsiu que sovint es produeix mentre s'està cuinant el menjar principal, o fins i tot abans que aquest estigui a punt. Aquesta conducta, sovint impulsada per una gana desmesurada i la impaciència, es tradueix en un excés calòric innecessari i, moltes vegades, en el consum d'aliments poc nutritius. En introduir la fruita com a barrera inicial, es trenca aquest patró automàtic. La fruita no només satisfà una part d'aquesta gana inicial, sinó que també ens atorga temps. Temps perquè el menjar principal es prepari sense caure en la temptació de "provar" o "avançar" la ingesta amb productes que, sovint, són rics en calories buides. Aquest canvi d'hàbit fomenta una consciència més gran sobre el que mengem i com el mengem.
La recomanació d'Álvaro no és un consell aïllat, sinó que connecta directament amb un enfocament nutricional cada cop més acceptat i valorat a la comunitat científica: la importància de prestar atenció no només a quins aliments triem, sinó també al moment, a l'ordre i a l'estat emocional amb què els consumim. La mindful eating o alimentació conscient es basa precisament en aquests principis. No es tracta només de calories, sinó de com la nostra psicologia i els nostres hàbits influeixen en la ingesta. En canviar el “com” mengem, de forma indirecta i progressiva, també transformem el “quant”. És un recordatori que la relació amb el menjar és complexa i multifacètica, i que solucions simples poden tenir un impacte profund als nostres patrons de conducta.
Un truc senzill amb efectes duradors
Sovint, les persones que s'embarquen en un procés de pèrdua de pes busquen solucions radicals, restrictives i que, per naturalesa pròpia, resulten difícils de mantenir a llarg termini. El nutricionista Álvaro, en contrast, emfatitza que les petites modificacions als hàbits diaris poden generar canvis significatius i duradors. "Podràs perdre pes de manera molt més senzilla", afirma amb rotunditat, desafiant la noció que l'aprimament ha de ser una batalla constant. Aquest tipus de consells, accessibles, econòmics i fàcils d'incorporar a la rutina, demostren que la millora de la salut i el control del pes no requereixen necessàriament dietes complexes o sacrificis heroics.
La taronja, o qualsevol altra fruita, es converteix així en un aliat inesperat i poderós en el camí cap a un benestar més gran. Aquest “truc” és un exemple paradigmàtic de com la saviesa nutricional pot ser senzilla i pràctica, lluny de dogmes i prohibicions. La proposta d'Álvaro no només ajuda a controlar la gana i reduir passar-se, sinó que també fomenta una relació més conscient i saludable amb el menjar. En un món saturat d'informació, la claredat i la senzillesa d'aquest consell brillen amb llum pròpia, oferint una esperança real i assolible per als que busquen millorar la salut sense complicar-se la vida. De vegades, la solució més efectiva és la que tenim a l'abast de la mà.
