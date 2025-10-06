Els botons secrets del mòbil per evitar que Facebook accedeixi a les fotos que no has compartit
La xarxa social activa per defecte dos 'suggeriments' que permeten l'accés a la galeria d'imatges
Lola Gutiérrez
La configuració de la privadesa i el permís a l'accés lliure al nostre contingut són factors que no solem tenir massa en compte o que de tant en tant passem per alt quan ens registrem en una xarxa social o ens donem d'alta a qualsevol empresa o web.
Tot i això, la protecció del nostre contingut és un dret que no es pot usurpar i que has de protegir amb rigor si no vols que grans empreses tecnològiques com Facebook i Meta accedeixin a fotos de la teva galeria que no has compartit.
Recomanacions personalitzades
Facebook ha habilitat dues opcions a la configuració per accedir a la galeria del telèfon sense haver rebut una aprovació prèvia. Per evitar que passi això, hi ha dues opcions que has de desactivar de manera fàcil i segura.
Aquestes dues opcions apareixen activades per defecte i es troben en una nova pestanya anomenada 'Suggeriments per compartir de la galeria'. Són els 'Suggeriments personalitzats per compartir de la galeria' i 'Veure suggeriments de la galeria en explorar Facebook'. Això permet a la xarxa social poder accedir a la teva galeria per tal de fer recomanacions personalitzades per crear i compartir contingut.
Com desactivar aquestes opcions
Aquestes funcions es poden desactivar perquè Meta no pugui accedir a les fotografies desades a la galeria del dispositiu mòbil, que no s'han compartit a la xarxa social, sense el consentiment dels usuaris.
Per inhabilitar-ho, has de seleccionar la icona de les tres línies horitzontals una vegada iniciada la sessió a la cantonada superior dreta i hauràs de dirigir-te a l'opció de 'Configuració i privadesa' i, dins, 'Configuració' de nou.
Un cop dins, apareixeran diversos apartats: el primer es diu 'Eines i recursos', i just a sota hi ha 'Preferències'. En aquesta secció, apareix com a última opció 'Suggeriments per compartir de la galeria'. En punxar aquesta opció, s'explica que està dissenyada per administrar 'com es pot fer servir la galeria per ajudar a crear i compartir contingut a Facebook'.
Activades per defecte
Just a sota d'aquesta opció apareixen actives les dues funcions noves. Per desactivar aquestes eines, només has de prémer sobre els interruptors que hi ha al costat i, així, es desactivaran.
Així podràs evitar que Meta faci servir les anomenades 'dades bàsiques' de la galeria del teu mòbil, com els vídeos que s'han afegit als favorits i la data en què es van fer les fotos, per tal que la xarxa social recomani creacions personalitzades per a l'usuari, com poden ser transicions, música i efectes, basant-se en informació extreta del teu telèfon.
