Com usen les xarxes socials els adolescents amb problemes de salut mental
I els que no tenen problemes, n'acaben tenint per l'ús de les xarxes?
Cloe Bellido
El benestar emocional dels joves, avui dia, va molt lligat al telèfon mòbil i al que passa a les xarxes socials. En plataformes com TikTok o Instagram s'entretenen, es comuniquen entre ells i fins i tot poden aprendre. Això sí, un consum digital excessiu pot afectar seriosament la salut mental i generar problemes com ansietat, depressió o baixa autoestima.
De fet, els adolescents que pateixen algun trastorn de salut mental diagnosticable usen les xarxes socials de manera diferent en comparació amb aquells que no en pateixen. Així ho afirma un nou estudi de la Universitat de Cambridge, que suggereix que els adolescents amb trastorns "internalitzats" com a ansietat i depressió afirmen sentir-se particularment afectats per les xarxes socials.
Com fan servir les xarxes aquests adolescents?
La relació amb les xarxes socials dels adolescents amb problemes de salut mental es tradueix en una major insatisfacció amb el nombre d'amics en línia i més temps passat als llocs de xarxes socials.
L'estudi, publicat a 'Nature Human Behaviour', revela que els joves amb aquestes condicions són més propensos a comparar-se amb altres a les xarxes socials, sentir una falta d'autocontrol sobre el temps que passen a les plataformes o tenir canvis d'humor a causa dels m'agrada i els comentaris rebuts.
A més, els investigadors van descobrir que aquests adolescents passen més temps a les xarxes socials; uns 50 minuts addicionals al dia respecte dels joves sense problemes de salut mental.
Per a la investigació es va analitzar una enquesta a 3.340 adolescents del Regne Unit d'entre 11 i 19 anys, realitzada per NHS Digital el 2017. Es tracta d'un dels primers estudis sobre l'ús de les xarxes socials entre adolescents que utilitza avaluacions clíniques de salut mental amb múltiples informants; elaborades per avaluadors clínics professionals que van entrevistar joves juntament amb els seus pares i professors en alguns casos.
Es comparen més
Els joves amb trastorns internalitzats, com ara ansietat, depressió i trastorn d'estrès posttraumàtic, i trastorns externalitzats, com ara TDAH o trastorns de conducta, es comparen més que els joves que no pateixen aquests trastorns. En concret, la comparació social va ser el doble (48%, aproximadament un de cada dos) en els primers respecte dels segons (24%, aproximadament un de cada quatre).
Els adolescents amb trastorns també van ser més propensos a reportar canvis d'humor després de llegir comentaris a les xarxes socials (28%) en comparació amb aquells sense trastorns de salut mental (13%); també van reportar menors nivells d'autocontrol sobre el temps que passen a les xarxes socials i una menor disposició a ser honestos sobre el seu estat emocional en línia.
Hi intervenen molts factors
Això sí, més enllà del temps passat a les xarxes socials, els investigadors van trobar poques diferències entre els joves amb afeccions externalitzats i els que no tenien cap afecció. "Les nostres troballes brinden informació important per a la pràctica clínica i podrien ajudar a proporcionar informació per a futures pautes d'intervenció primerenca", explica la doctora Amy Orben de Cambridge, autora principal de l'estudi.
Luisa Fassi, autora de l'estudi, subratlla que "hi ha molts factors que poden explicar per què algú desenvolupa un problema de salut mental, i és molt difícil determinar si l'ús de les xarxes socials n'és un. Una pregunta tan important com aquesta requereix molta investigació que combini dissenys experimentals amb dades objectives de les xarxes socials sobre allò que els joves realment veuen i fan en línia".
