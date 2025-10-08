Beure cafè és bo o dolent? En la seva justa mesura té tots aquests beneficis per a la salut
Els experts recomanen el consum d'entre tres i quatre tasses al dia, encara que tampoc no s'hauria de superar aquesta quantitat
Noelia Izquierdo
El cafè és una de les begudes més consumides del món, darrere de l'aigua i molt a prop del te. Concretament, les estadístiques apunten que es consumeixen diàriament més de 2.000 milions de tasses de cafè a tot el món.
En el cas d'Espanya, el 87% de la població entre els 18 i els 64 anys pren cafè i un 70% el consumeix diàriament. Concretament al nostre país prenem de mitjana 2,2 tasses al dia per persona, cosa que ens situa com un país cafeter.
El poder del cafè sobre el nostre organisme
El cafè ha aconseguit convertir-se en una mena de necessitat diària per a milions de persones, fins al punt que és molt fàcil sentir expressions com “Sense un cafè, no soc persona”. "Deixa que abans em prengui un cafè". "Estic adormit perquè no m'he pres encara un cafè". "Fins que no prengui un cafè, ni em parlis"...
Totes aquestes expressions són el reflex del poder que té el cafè sobre el nostre organisme, donant-nos més energia en moments de cansament.
Per això els amants del cafè ni tan sols es plantegen fins a quin punt afecta aquest beuratge a la nostra salut, perquè per a molts és un indispensable 'xut d'energia' diari.
Però el cafè, pres en la seva justa mesura, és molt més que la pila per arrencar el dia. Com diu Paula Serrano, dietista-nutricionista de l'Acadèmia Espanyola de Nutrició i Dietètica (AEND):
"Alguns estudis han observat que el consum diari de cafè de manera moderada (3 tasses al dia) podria reduir el risc de mortalitat per totes les causes fins a un 12%".
Quin és el problema més gran del cafè per a la salut?
Comencem pel que és dolent. El cafè és una beguda preparada per infusió a partir de les llavors del fruit del cafetó, degudament processades i torrades.
Degudament processades i torrades?
Sí, els grans de cafè, igual que passa en molts altres aliments, no és convenient que es cremin, i aquest pot ser el seu problema més gran. Per això, "és essencial prioritzar el cafè que sigui de torrat natural i sense additius", detalla Serrano.
La raó és que, quan els grans de cafè es cremen, alliberen acrilamida. Una substància química que apareix en 'cuinar-se' per sobre dels 120 graus i que s'ha titllat de cancerígena moltes vegades.
També se l'ha relacionat amb efectes sobre el sistema nerviós com ara debilitat muscular, adormiment de mans i peus, inestabilitat i manca de coordinació.
I, encara que no hi ha proves concloents d'aquests efectes, la simple possibilitat fa que molts nutricionistes no recomanin el consum de cafès com el clàssic torrefacte o el soluble.
Especialment, aquest últim, que és sotmès a grans temperatures amb què s'aconsegueixen aquesta capacitat de dissoldre's en qualsevol beguda.
Per això, l'afirmació que ens ha perseguit des de temps immemorials que “el cafè, com més fosc, millor”, és més aviat falsa.
La ciència indica que com més fosc i amarg, més cremat i, per tant, és més perjudicial.
I encara que, insistim, no està demostrat que sigui una causa directa de l'aparició de càncer en humans, sí que s'ha vist que la seva exposició en ratolins s'associa a més risc de patir-lo.
Un bon cafè, diuen els experts, ha de tenir sabors afruitats, cítrics i un petit toc àcid.
Cafè per degoteig, el millor
Hi ha diferents maneres de preparar el cafè, però l'experta en nutrició indica que, el millor, és el cafè filtrat.
Això és perquè el cafè sense filtrar, com el cafè de premsa francesa i el cafè turc, conté diterpens, substàncies que poden augmentar el colesterol dolent LDL i els triglicèrids.
Per tant, el que cal primar és el cafè preparat per degoteig, seguit de l'exprés —que conté quantitats moderades de diterpens— i, finalment, els que no estan filtrats.
Pel que fa al seu format, el de gra molt també és el guanyador, davant de les càpsules i els cafès solubles.
El benefici de 3 tasses de cafè al dia
Són centenars els estudis que s'han fet del cafè. Per saber si és cancerigen, per saber si és dolent per al cor, per saber si provoca malalties... Però els resultats han sorprès tant els investigadors com els mateixos consumidors.
El cafè de torrat natural no només no és cancerigen, sinó que ajuda a prevenir el risc de patir certes malalties:
- Càncer
Tal com detallen els experts de Harvard, el cafè pot interferir amb el creixement i la propagació de les cèl·lules canceroses.
- Diabetis tipus 2
Tot i que la ingestió de cafeïna pot augmentar el sucre en sang a curt termini, els estudis a llarg termini han demostrat que els bevedors habituals de cafè tenen un risc menor de desenvolupar diabetis tipus 2 en comparació dels no bevedors.
És perquè els polifenols (grup de substàncies amb una alta capacitat antioxidant i amb efectes positius per a la salut) i minerals del cafè poden millorar l'eficàcia del metabolisme de la insulina i la glucosa al cos.
- Malalties cardiovasculars
L'evidència suggereix que beure cafè regularment pot reduir el risc de patir malalties cardíaques i accidents cerebrovasculars.
- Depressió
Segons indiquen els experts de Harvard, els polifenols naturals, tant al cafè amb cafeïna com al descafeïnat, poden actuar com a antioxidants per reduir l'estrès oxidatiu nociu i la inflamació de les cèl·lules.
El que es tradueix que pot tenir beneficis neurològics en algunes persones i actuar com a antidepressiu.
- Malalties neurodegeneratives
La malaltia de Parkinson (EP) és causada principalment per nivells baixos de dopamina. Amb aquesta premissa, diversos estudis epidemiològics han apuntat que com més consum de cafeïna, hi ha un menor risc de desenvolupar EP.
- Càlculs biliars
El tipus més comú de càlcul biliar, indiquen des de Harvard, està compost majoritàriament de colesterol, a més de calci i sals biliars.
Així, doncs, el cafè pot estimular les contraccions a la vesícula biliar i augmentar el flux de bilis perquè no s'acumuli el colesterol.
- Obesitat
Alhora, podria prevenir i reduir l'emmagatzematge de greix a través de la supressió de les funcions dels adipòcits, les cèl·lules que emmagatzemen greix al nostre cos.
"Això podria ser d'utilitat en el tractament i la prevenció del desenvolupament de l'obesitat i de la síndrome metabòlica", apunta Serrano.
La quantitat diària recomanada
Ara bé, no és qüestió de posar-se a beure cafè sense solta ni volta. Com en tot, hi ha unes quantitats aconsellables per aconseguir aquests beneficis. Com que, en el cas de 'passar-nos', l'efecte podria no ser el que busquem.
"En algunes ocasions, prendre més cafeïna de la que el nostre cos pot metabolitzar, té efectes adversos. Entre ells, la taquicàrdia (ritme cardíac irregular o accelerat, generalment de més de 100 batecs per minut, que fa que el cor no pugui bombar sang amb oxigen a tot el cos)", recorda Serrano.
Segons l'OMS, es pot consumir fins a 400 mil·ligrams de cafeïna al dia sense risc per a la salut. Això equival al voltant de 3-4 tasses de cafè al dia.
Les conseqüències d'una tassa 'extra'
La cafeïna és un estimulant que afecta el sistema nerviós central i que pot provocar diferents reaccions.
Tot i que moltes persones aprecien l'impuls temporal d'energia després de beure una tassa extra de cafè, Serrano apunta que les altes quantitats de cafeïna poden:
- Irritar l'estómac
- Augmentar l'ansietat
- Augmentar la sensació de nerviosisme
- Interrompre el somni
- Palpitacions cardíaques no desitjades
El cafè també té horaris
Serrano explica que, primer de tot, cal deixar que el cafè faci el seu efecte, i per això és necessari "espaiar cada tassa amb un mínim de 2 hores".
"La cafeïna present actua des dels 15 fins als 120 minuts després de la seva ingesta de manera general", especifica aquesta nutricionista.
Pel que fa als horaris recomanats, l'experta incideix que no l'hem de prendre en les hores pròximes a què anem a dormir per garantir que puguem agafar el son.
D'altra banda, Serrano recomana seguir aquestes pautes, a més de les quantitats, per evitar generar certa “addicció” i “dependència”. Tot i això, si ja existeix una addicció, l'experta suggereix no deixar-ho bruscament per evitar aquests símptomes, que poden durar dies:
- Mal de cap
- Fatiga
- Ansietat
- Mal humor
No recomanat per a tothom
Tot i això, la sensibilitat cap al cafè és diferent en cada persona. A més d'haver de reduir el consum en el cas de prendre altres begudes amb cafeïna, com el te, també han de reduir la ingesta persones amb:
- Mals de cap freqüents
- Hipertensió arterial
- Agitació
- Ansietat
- Dones que estan o que intenten quedar-se embarassades
- Dones que estan alletant
- Persones que fumen. La nicotina multiplica els efectes de la cafeïna, tant en salut cardiovascular com òssia
Cal recordar que el cafè no fa miracles, però sí que s'ha observat que els qui el prenen i pertanyen al grup d'adults sans poden aprofitar els seus beneficis sempre que el consumeixin com cal.
