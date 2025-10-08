David Jiménez, advocat, explica les 10 despeses que permet deduir Hisenda si vas a vendre una casa «per pagar el mínim possible»
Un vídeo viral de TikTok ens explica què permet descomptar Hisenda al propietari que decideix vendre el seu habitatge
Mariona Carol Roc
Barcelona
Vendre una casa és inevitable en moltes ocasions, ja sigui per motius personals o econòmics. Tanmateix, la quantitat de diners que rep el propietari també comporta retencions d’Hisenda per aquesta important transacció. David Jiménez, assessor immobiliari, detalla a TikTok les 10 despeses que Hisenda permet deduir per pagar menys impostos l’any d’aquesta operació immobiliària.
Les 10 despeses que pots deduir
Segons el vídeo, les despeses deduïbles inclouen:
- La comissió de la immobiliària encarregada de la venda.
- Les despeses de notaria i gestoria, necessàries per formalitzar l’operació.
- Els costos de cancel·lació de la hipoteca, si l’habitatge encara tenia un préstec pendent.
- El certificat d’eficiència energètica, obligatori per vendre un immoble.
- La publicitat o les fotografies professionals, sempre que les hagi pagades el propietari.
- Els honoraris d’advocats, en cas d’haver contractat assessorament legal.
- L’ITP o l’IVA que es va pagar en la compra original de l’immoble.
- La plusvàlua municipal.
- Les despeses del registre de la propietat.
Atenció si la casa ha estat llogada
A més, el vídeo fa èmfasi i recorda un detall molt important: si l’habitatge havia estat llogat abans de vendre’l, cal fer un ajust específic per tributar correctament davant Hisenda.
