La psiquiatra Marian Rojas, sobre tenir exigències molt altes: "Ens fa viure sota el pes d'expectatives alienes"

"Viure en alerta constant és com sentir una mirada invisible que jutja cada gest i cada paraula"

Marian Rojas

Marian Rojas

Cloe Bellido

La pressa, la comparació i la pressió per ser la millor versió en tots els àmbits ha esdevingut una càrrega insuportable per a moltes persones. Aquesta sensació d'haver de retre comptes constantment, de no ser suficient o no estar donant el màxim els fa viure amb el pilot automàtic i no gaudir del dia a dia.

Els experts en salut mental estan reivindicant els darrers anys l'impacte negatiu que té l'autoexigència i la recerca constant de l'aprovació del nostre voltant. La psiquiatra Marian Rojas descriu amb precisió aquesta pressió i altes expectatives externes, cosa que ens allunya d'una vida tranquil·la.

"Viure en alerta constant és com sentir una mirada invisible que jutja cada gest i cada paraula. És la sensació d'estar sempre a prova, intentant superar un examen que no s'acaba mai", ha escrit Marian Rojas al seu compte d'Instagram, on convida a reflexionar constantment sobre les pressions laborals i com les altes expectatives porten a la frustració.

"Aquesta tensió desgasta: roba l'espontaneïtat, converteix el que és quotidià en un escenari de vigilància i ens fa viure sota el pes d'expectatives alienes. A poc a poc, es perd la llibertat de ser un mateix", ha assegurat. "Només quan deixem anar la necessitat d'aprovació recuperem la calma, l'autenticitat i el dret a viure des de la nostra pròpia veritat", finalitza la psiquiatra.

