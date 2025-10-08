La psiquiatra Marian Rojas, sobre tenir exigències molt altes: "Ens fa viure sota el pes d'expectatives alienes"
"Viure en alerta constant és com sentir una mirada invisible que jutja cada gest i cada paraula"
Cloe Bellido
La pressa, la comparació i la pressió per ser la millor versió en tots els àmbits ha esdevingut una càrrega insuportable per a moltes persones. Aquesta sensació d'haver de retre comptes constantment, de no ser suficient o no estar donant el màxim els fa viure amb el pilot automàtic i no gaudir del dia a dia.
Els experts en salut mental estan reivindicant els darrers anys l'impacte negatiu que té l'autoexigència i la recerca constant de l'aprovació del nostre voltant. La psiquiatra Marian Rojas descriu amb precisió aquesta pressió i altes expectatives externes, cosa que ens allunya d'una vida tranquil·la.
"Viure en alerta constant és com sentir una mirada invisible que jutja cada gest i cada paraula. És la sensació d'estar sempre a prova, intentant superar un examen que no s'acaba mai", ha escrit Marian Rojas al seu compte d'Instagram, on convida a reflexionar constantment sobre les pressions laborals i com les altes expectatives porten a la frustració.
"Aquesta tensió desgasta: roba l'espontaneïtat, converteix el que és quotidià en un escenari de vigilància i ens fa viure sota el pes d'expectatives alienes. A poc a poc, es perd la llibertat de ser un mateix", ha assegurat. "Només quan deixem anar la necessitat d'aprovació recuperem la calma, l'autenticitat i el dret a viure des de la nostra pròpia veritat", finalitza la psiquiatra.
- El cas més insòlit de fallida: va guanyar un sorteig de milers d’euros a la setmana i ara està arruïnat
- La teva rentadora farà bona olor i quedarà impecable amb aquest producte desconegut per molts
- El negoci de la compravenda de palets de productes retornats d’Amazon: «El camió que arriba avui està venut demà»
- Un home que passejava cinc gossos cau per un barranc a Sant Quirze Safaja
- Cistells plens en el concurs de Castellar del Riu malgrat la recent afluixada en la producció de bolets
- «Hi havia una alpinista que feia expedicions sense trepitjar les empremtes dels homes perquè no es digués que caminaven més còmodament que els mascles»
- Necrològiques del 4 d'octubre del 2025
- Detenen un veí de Castellbell per presentar-se a casa d'un regidor i amenaçar-lo de mort: 'Vam patir per si ens feia mal