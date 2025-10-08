El quefir és més saludable que el iogurt? La ciència confirma que té molts beneficis per a la salut
Alerta, però, perquè no tothom en pot menjar
Helena Ros
El quefir s'ha convertit en un dels aliments de moda i és present a la nevera de moltes llars. La seva popularitat és deguda als múltiples beneficis que aporta a la salut, especialment en l'àmbit cardiovascular.
El cardiòleg Aurelio Rojas, conegut en xarxes socials per investigar sobre la salut del cor, ha explicat les millores que aquest aliment pot proporcionar als que el consumeixen de manera habitual.
Beneficis de prendre quefir
Aquest aliment té una sèrie de beneficis que assenyala el doctor Rojas, però no és aconsellable per a tots els consumidors:
- Millora la microflora intestinal
- Redueix la inflamació
- Reforça el sistema immune
- Baix en lactosa
- Millora l'absorció de nutrients
- Control del colesterol
- Millora la tensió arterial
- Pèrdua de pes
- Millora la funció cardíaca
- Proteïnes d'alta qualitat
- Millora l'estat d'ànim
- Millora l'estat de la pell
- Ajuda a dormir millor
Tot i que no és un aliment apte per a totes les persones, ja que pot provocar diarrea o gasos en persona amb intolerància a la lactosa i no està recomanat per a persones immunodeprimides sense supervisió mèdica.
És millor el quefir o el iogurt?
Una de les principals diferències entre el quefir i el iogurt està en el procés de fermentació i en els microorganismes que intervenen.
El iogurt s'elabora únicament a partir de bacteris que fermenten l'àcid lacti, quallen les proteïnes de la llet i li donen la textura cremosa. En canvi, el quefir combina bacteris i llevats que es converteixen en un únic organisme.
El cardiòleg assegura que és més recomanable per la "diversitat de probiòtics", ja que pot contenir fins a 50 ceps de diferents bacteris i llevats, cosa que el converteix en un aliment molt complet.
"No sabem si el quefir pot allargar la vida, però tot apunta que et pot ajudar a viure millor", explica l'especialista.
Quantitat ideal
L'especialista aconsella consumir-lo en moments estratègics del dia: "si el prens al matí al costat de fruita fresca rica en vitamina C, com el kiwi, maduixes o nabius, augmentes l'acció dels probiòtics, millora les defenses i disminueixes el cortisol, l'hormona de l'estrès".
La dosi ideal d'aquest producte "un got petit (150-200 ml) al dia, preferiblement en dejú o al matí" acompanyat d'una dieta rica en fibra i aliments reals, cosa que potencia els seus efectes a la microbiota.
"Un petit hàbit que pot marcar una gran diferència en la teva energia i el teu cor"
