El quefir és més saludable que el iogurt? La ciència confirma que té molts beneficis per a la salut

Alerta, però, perquè no tothom en pot menjar

El quefir, el probiòtic de moda

El quefir, el probiòtic de moda / LNE

Helena Ros

El quefir s'ha convertit en un dels aliments de moda i és present a la nevera de moltes llars. La seva popularitat és deguda als múltiples beneficis que aporta a la salut, especialment en l'àmbit cardiovascular.

El cardiòleg Aurelio Rojas, conegut en xarxes socials per investigar sobre la salut del cor, ha explicat les millores que aquest aliment pot proporcionar als que el consumeixen de manera habitual.

Beneficis de prendre quefir

Aquest aliment té una sèrie de beneficis que assenyala el doctor Rojas, però no és aconsellable per a tots els consumidors:

  • Millora la microflora intestinal
  • Redueix la inflamació
  • Reforça el sistema immune
  • Baix en lactosa
  • Millora l'absorció de nutrients
  • Control del colesterol
  • Millora la tensió arterial
  • Pèrdua de pes
  • Millora la funció cardíaca
  • Proteïnes d'alta qualitat
  • Millora l'estat d'ànim
  • Millora l'estat de la pell
  • Ajuda a dormir millor

Tot i que no és un aliment apte per a totes les persones, ja que pot provocar diarrea o gasos en persona amb intolerància a la lactosa i no està recomanat per a persones immunodeprimides sense supervisió mèdica.

És millor el quefir o el iogurt?

Una de les principals diferències entre el quefir i el iogurt està en el procés de fermentació i en els microorganismes que intervenen.

El iogurt s'elabora únicament a partir de bacteris que fermenten l'àcid lacti, quallen les proteïnes de la llet i li donen la textura cremosa. En canvi, el quefir combina bacteris i llevats que es converteixen en un únic organisme.

El cardiòleg assegura que és més recomanable per la "diversitat de probiòtics", ja que pot contenir fins a 50 ceps de diferents bacteris i llevats, cosa que el converteix en un aliment molt complet.

"No sabem si el quefir pot allargar la vida, però tot apunta que et pot ajudar a viure millor", explica l'especialista.

@doctorrojass El kéfir es un probiótico natural que en los últimos años ha ganado fama como “el yogur más saludable”. Y no es solo moda: la ciencia respalda muchos de sus beneficios. Lo que dice la evidencia científica: - Mejora la microbiota intestinal y favorece la digestión (1,2). - Refuerza el sistema inmune gracias a su riqueza en probióticos, vitamina D y K (3). - Puede ayudar a reducir la inflamación, el colesterol y mejorar la presión arterial (4,5). - Tiene efecto indirecto en el control del peso al modular saciedad y metabolismo (6). Pero no es para todos: - Puede dar gases o diarrea en personas con intolerancia a la lactosa. - No está recomendado en personas inmunodeprimidas sin supervisión médica. La mejor manera de tomarlo, según la evidencia: - 1 vaso pequeño (150–200 ml) al día, preferiblemente en ayunas o por la mañana. - Combínalo con fruta rica en vitamina C (como kiwi, fresas o arándanos): la vitamina C potencia la absorción de hierro, mejora el equilibrio antioxidante y refuerza la sinergia probiótica. - Acompáñalo de una dieta rica en fibra y alimentos reales para potenciar sus efectos en la microbiota. Un hábito sencillo, natural y con respaldo científico que puede marcar la diferencia en tu energía, tu digestión y tu salud cardiovascular. Referencias científicas 1. Rosa DD, et al. Kefir and gut microbiota modulation: Implications in human health. Crit Rev Food Sci Nutr. 2017;57(19):3891-3906. 2. Bourrie BC, et al. The microbiota and health promoting characteristics of the fermented beverage kefir. Front Microbiol. 2016;7:647. 3. Vinderola G, et al. Kefir, a fermented milk: Health benefits and probiotic properties. Food Res Int. 2005;38(8-9): 895–903. 4. Ostadrahimi A, et al. Effect of probiotic fermented milk (kefir) on blood pressure: A randomized controlled trial. Iran J Public Health. 2015;44(2):228–236. 5. Zajšek K, et al. Kefir: A fermented milk product with proven health benefits. J Dairy Sci. 2013;96(4):2744–2757. 6. Bellikci-Koyu E, et al. Effects of regular kefir consumption on gut microbiota, serum lipids, and body composition in overweight and obese patients. Nutr Res. 2019;61:25–32. #probioticos #suplementos #fruta #kefir #dieta ♬ sonido original - Aurelio Rojas 🧡 Cardiólogo

Quantitat ideal

L'especialista aconsella consumir-lo en moments estratègics del dia: "si el prens al matí al costat de fruita fresca rica en vitamina C, com el kiwi, maduixes o nabius, augmentes l'acció dels probiòtics, millora les defenses i disminueixes el cortisol, l'hormona de l'estrès".

La dosi ideal d'aquest producte "un got petit (150-200 ml) al dia, preferiblement en dejú o al matí" acompanyat d'una dieta rica en fibra i aliments reals, cosa que potencia els seus efectes a la microbiota.

"Un petit hàbit que pot marcar una gran diferència en la teva energia i el teu cor"

conclou Rojas.

