Ets descendent de l'imperi romà? Mira si el teu cognom és a la llista
El cognom ens pot donar informació sobre la nostra procedència familiar i és important conèixer l'arbre genealògic
Catalunya conserva una empremta romana tan profunda que encara ressona en molts dels nostres cognoms actuals. Des de les muralles majestuoses de Tàrraco fins als mosaics d’Empúries o les termes de Baetulo, el territori va ser un dels grans escenaris de la romanització a la península Ibèrica. Ciutats com Iluro, Ilerda o Aeso van néixer sota el domini de Roma i van donar forma a una societat que va deixar rastre en la llengua, l’urbanisme i fins i tot en els noms de família que encara portem avui. Aquest passat, és ben visible en jaciments propers a casa nostra, com el de la torre de Santa Caterina de Manresa o el Coll de Molleres, a Meranges, la Cerdanya.
De fet, el tema dels cognoms pot dur molt a parlar i saber on tenim les arrels agrada. El cognom ens pot donar informació sobre la nostra procedència familiar. Per això, és tan important conèixer el nostre arbre genealògic i els cognoms dels nostres avantpassats.
Les nostres arrels venen determinades, en molts casos, pel nostre cognom, com a símbol d'identitat familiar
La història de l'imperi romà
La societat catalana actual està marcada per totes les que l'han precedit i una de les que més l'ha influenciat és la romana. L'imperi romà va arrencar amb August, emperador entre els anys 27 aC i 14 dC, i va continuar després de la mort d'aquest gairebé 500 anys més, fins al 476 aC. L'estructura organitzativa dels romans va marcar centenars de milers de vides dels qui van viure dins l'imperi, però també de moltes que han existit després. Saps que encara hi ha diverses persones que tenen cognoms de l'imperi romà, tot i no saber-ho?
Si ets una d'elles, vol dir que el teu llinatge conserva —encara que sigui molt llunyanament— una empremta del passat llatí que va arrelar a la península durant l’època de Roma. En la majoria dels casos, aquests cognoms no provenen directament de famílies romanes concretes, sinó que deriven de noms propis llatins, topònims o característiques personals que es van mantenir o transformar al llarg dels segles.
A l'hora d'escollir els noms, ho feien amb el mètode de la 'Tria Nòmina'
Els homes romans tenien 3 noms:
Primer, posaven el nom actual (preaenomen), després el nom del clan de procedència -cognom- (nomen) i, finalment, especificaven la família dins el clan -van decidir convertir en hereditari el de la família paterna- (cognomen).
Com puc saber si el meu cognom prové de l'imperi romà?
Si té relació amb l'idioma italià o llatí sol tenir l'origen en l'imperi romà, tot i que no sempre és així. A més, hi ha alguns casos que són difícils de detectar. Mira la llista següent i tingues en compte que aquests mateixos cognoms també podrien tenir altres orígens.
Coneix els cognoms d'origen romà
- Cognoms com Sergi, Julià, Marc, Claudi, Fabià o Cornet provenen de gens (famílies) o noms romans: Sergius, Julius, Marcus, Claudius, Fabius, Cornelius.
- Altres, com Camp, Vil·la o Font, deriven de paraules llatines comunes (campus, villa, fons) i reflecteixen llocs o oficis.
- També hi ha cognoms que evolucionen de noms cristianitzats romans, com Pau (Paulus) o Felip (Philippus).
- Més. Acosta: alguns genealogistes creuen que prové d'una família romana que vivia a la península Ibèrica. Altres, creuen que prové del portuguès o d'un rei que es deia Acoista. I costa: prové del substantiu 'costa', el qual significa "terreny inclinat". Expósito o Espósito: derivat del llatí "ex positus". Garcia: en romà significa 'os'. I Greco: significa habitant de Grècia.
- I encara alguns més: Romano: natural de Roma. Romeo: derivat del grec "rhomaios" i vol dir, peregrí dedicat a la devoció a Roma. Rossi: fa referència al color vermell del cabell, llavis o la pell del patriarca de la família. I Romero: vol dir peregrí i fa referència als que van peregrinar Roma.
Tenir-lo no implica pas que siguis descendent directe d’un romà antic, però sí que el teu cognom és una petita herència lingüística i cultural del món romà que va modelar la identitat catalana.
- La família de Montse Careta veu amb bons ulls que el cas de la manresana i d'Helena Jubany es converteixi en un musical
- Arriba la primera gran DANA de la tardor: tot el Mediterrani en avís per pluges torrencials i inundacions
- Investigat un notari per estafar persones vulnerables: «Et feia creure que signaves un préstec, però realment estaves firmant la venda del teu immoble a un preu irrisori»
- El pastor que feia tallafocs als parcs de Sant Llorenç i Montserrat plega veles
- Crida a prop de 2.000 veïns de Cardona i Sallent a fer-se nous controls per a un estudi de salut
- Mor als 53 anys Gemma Armengou, impulsora del futbol i el futbol sala femení berguedans
- La Catalunya central, en avís per l'arribada de la dana Alice
- Ramon Alsina, conseller delegat de bonÀrea Corporació: 'El rebost de casa seran les botigues