Hàbits saludables
Per què les dones nascudes als 60 i 70 consumeixen més ultraprocessats? Un estudi ho revela
L’estudi relaciona els resultats amb la comercialització agressiva d’aliments ultraprocessats «dietètics» per a dones
Zoe Campos
Refrescos ensucrats, brioixeria, ‘snacks’, menjar precuinat o uns bons ‘nuggets’, qui es pot resistir? Són aquests aliments del supermercat amb els quals perdem la nostra força de voluntat per seguir una dieta equilibrada. Són insans i contenen sucres, colorants i una infinitat d’additius que es transformen en addictius.
Per conèixer més aquesta problemàtica, la Universitat de Michigan ha entrevistat més de 2.000 persones i analitzat els seus hàbits icomportament.
L’estudi ha revelat que aquest consum noés uniforme: les persones que tenen entre 50i 60 anys (generació X i finals del Baby Boom), i especialment les dones, abusen del consum d’aquest tipus de productes.
Una addicció diferent de les tradicionals
L’estudi es basa en una enquesta de la Universitat de Yale. L’enquesta relaciona l’addicció amb els desitjos repetits, l’intent de frenar-ne el consum sense poder-ho fer i les ocasions en què s’eviten activitats socials per no menjar en excés.
En primer lloc, l’estudi demostra que el 21% de les dones i el 10% dels homes de la generació X i ‘boomers’ encaixen en els criteris de l’enquesta per considerar-los «addictes» als ultraprocessats.
En canvi, entre els adults ja jubilats, entre els 65 i els 80 anys, el consum per part de les dones es redueix al 12% i al 4% en el cas dels homes.
L’estudi destaca que l’addicció als aliments ultraprocessats segueix el patró oposat a les addiccions tradicionals: els homes són més addictes a l ’alcohol o el tabac, i les dones, als ultraprocessats.
Ultraprocessats que es van promoure com a saludables
Llavors, la pregunta és ¿per què la diferència és generacional i ha impactat més en les dones?
L’estudi explica que la generació dels adults ja jubilats van conèixer els ultraprocessats quan ja eren adults. Als Estats Units, una vegada va finalitzar la Segona Guerra Mundial es van començar a comercialitzar aquests productes. De la mateixa manera va passar a Espanya, uns anys més tard.
Per contra, els últims ‘boomers’ i la generació X van créixer entre ultraprocessats. Van arribar els supermercats, els anuncis en bucle, i després, els mals hàbits.
En aquest sentit, els investigadors destaquen com a factor determinant el fet que la generació X consumís ultraprocessats des de la infància. Així s’entendria la diferència generacional.
D’altra banda, l’estudi explica que l’impacte és més gran en dones perquè s’ha comercialitzat de manera agressiva amb aliments ultraprocessats «dietètics» per a elles. Això va passar en la dècada dels vuitanta i noranta, en la qual les dones van estar exposades a promocions d’aliments «dietètics i saludables» que no ho eren en un moment sensible del seu desenvolupament.
El pes: causa i conseqüència
La Universitat de Michigan ha fet públic aquest estudi amb l’objectiu d’advertir la població dels riscos que comporten els ultraprocessats. A més, l’anàlisi alerta que l’addicció a aquests aliments és més elevada entre persones que no estan a gust amb el seu pes. De fet, als Estats Units el sobrepès en la població és una realitat. De la mateixa manera, el problema s’estén per Europa a l’haver copiat part dels hàbits de consum nord-americans. Per tant, el consum d’ultraprocessats pot contribuir a l’aparició de malalties degeneratives, així com de diabetis, i principalment, s’associa amb un risc més elevat d’obesitat.
Segons Ashley Geahardt, directora de l’estudi, el problema és que «aquests productes es venen com aliments saludables» i «afecten especialment les dones, a causa de la pressió social entorn del pes».
Tornar al «d’abans»
Els resultats de la investigació alerten que «els nens i adolescents d’avui consumeixen proporcions encara més altes de calories d’aliments ultraprocessats que els seus pares, i les taxes en aquesta generació poden ser encara més altes».
Per posar solució a aquest problema, l’estudi recomana tornar a la dieta tradicional dels nostres avis: el consum de productes frescos i naturals, en primer lloc, i tornar a cuinar. Com podria ser fer galetes casolanes i no comprar-les al supermercat. Ells són l’exemple que cuidar la nostra alimentació és cuidar la nostra salut. Per això, són una generació longeva i nosaltres som a temps de posar-hi remei.
