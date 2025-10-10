La xarxa de recàrrega elèctrica creix un 8,8% el tercer trimestre fins a 52.107 punts
L'acumulat del 2025 ja suma 13.382 nous carregadors, encara que el 22% de la xarxa instal·lada està fora de servei
Fernando Álvarez
La infraestructura de recàrrega pública espanyola ha experimentat un creixement del 8,8% durant el tercer trimestre del 2025 fins a 52.107 punts, segons les dades de l'últim Baròmetre d'Electromobilitat elaborat per ANFAC. Durant aquest trimestre s'han instal·lat un total de 4.215 punts de recàrrega d'accés públic nous. Amb aquesta evolució, la xarxa instal·lada durant el 2025 ja ha superat tots els nous punts de recàrrega d'accés públic que es van posar en marxa durant l'any 2024.
D'altra banda, els punts instal·lats, però no operatius, també augmenten fins a 14.643, (851 més que el trimestre anterior). Si tots aquests punts de recàrrega estiguessin actius i en funcionament, Espanya assoliria una xarxa total de 66.750 punts de recàrrega, superant l'objectiu plantejat per ANFAC de comptar amb 64.000 carregadors per al 2024. Tot i això, actualment, el 22% de la xarxa instal·lada està fora de servei.
Creixement per regions
Madrid, Navarra i Catalunya encapçalen el rànquing de l'indicador global d'electromobilitat per comunitats autònomes. Les regions que més han crescut són Madrid, Astúries i Aragó. Per contra, les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla són les úniques regions analitzades que presenten una reculada respecte al trimestre anterior.
En l'àmbit europeu, Noruega continua per sobre dels 100 punts, seguit dels Països Baixos i Alemanya. Si ens fixem als països que han registrat un increment més gran, ens trobem a Noruega, Alemanya i Espanya.
Els electrificats continuen augmentant significativament
En el tercer trimestre de 2025, l'indicador de mercat de vehicles electrificats a Espanya creix significativament gairebé 4 punts fins a situar-se en 29,3 punts sobre 100. Aquest increment ha estat conseqüència de la normalització del MOVES III 2025 a l'abril i la publicació de les convocatòries de les CCAA, fet que ha impulsat la matriculació de nous vehicles 56.429 turismes aquest trimestre, un 132% més que el mateix període de l'any anterior.
Desglossades per comunitats autònomes, les dades mostren que Madrid continua al capdavant del país amb 49,1 punts, seguida de Navarra (36,6), Catalunya (31,4) i el País Valencià (29,9). Entre les autonomies amb un creixement registrat més gran trobem de nou Madrid, seguida de Navarra i La Rioja. D'altra banda, les regions que han crescut menys han estat les Illes Canàries i Ceuta i Melilla.
En el pla europeu, la mitjana millora 2 punts, cosa que la situa en 43,1 punts sobre 100. Espanya retalla un trimestre més la distància amb la mitjana europea, però continua estant a 13,8 punts de distància.
L'indicador d'infraestructura de recàrrega creix més a Espanya que a Europa
Espanya avança un trimestre més a l'indicador d'infraestructura de càrrega, amb un avanç més gran que el que va experimentar en el període comparatiu anterior: ha crescut 1,2 punts, davant les 3 dècimes registrades el trimestre anterior. El ritme s'ha intensificat, novament, impulsat pel creixement de punts de càrrega ràpida i lenta.
Per regions, Castella i Lleó revalida una vegada més el primer lloc, seguit de Navarra i Astúries, que superen Cantàbria. El creixement més gran el trobem a Astúries, seguit de Madrid i Castella i Lleó.
La xarxa de càrrega ràpida avança, però a un ritme lent
La xarxa de càrrega ràpida (a partir de 150 kW) arriba als 5.119 punts fins al setembre, amb 740 nous punts el tercer trimestre. En aquests darrers tres mesos, s'han obert al públic 463 punts de recàrrega d'entre 150 kW i 250 kW i 277 punts de més de 250 kW. De la xarxa total, els punts de recàrrega ràpida representen el 10% del total de la infraestructura.
De tota la xarxa de càrrega ràpida a Espanya el 72% (3.675 punts) es troben en zones interurbanes. Tot i això, dins d'aquesta xarxa interurbana, els punts de recàrrega ràpida representen només el 17% davant el 57% dels punts de recàrrega lenta (fins a 22 kW) instal·lats en aquestes zones.
Per la seva banda, des del juny del 2025 s'han instal·lat 2.792 punts de recàrrega lenta, amb potència de 22 kW o inferior. Aquest tipus de carregadors ja representa gairebé el 70% de tota la xarxa de punts d'accés públic del país. Aquesta dada és una de les que s'ha de revertir, ja que una càrrega ràpida és fonamental perquè el vehicle elèctric pugui ser considerat com a “primer cotxe” o un vehicle “per a tot”.
