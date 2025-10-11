Álvaro Bilbao, psicòleg, revela les coses que més necessiten els nens de dos anys: "Són les 6 coses més importants per al seu desenvolupament emocional".
L'expert explica els pilars bàsics per ajudar els més petits a créixer amb seguretat emocional, equilibri i confiança
Balma Simó
El psicòleg Álvaro Bilbao ha compartit al seu perfil d'Instagram una reflexió sobre les necessitats més importants dels nens de dos anys.
Aquesta edat és clau per al desenvolupament, ja que comencen a caminar sols, a expressar-se amb més claredat i a exigir independència. Per tant, el neuropsicòleg recorda als pares que hi ha aspectes essencials que no s'han d'oblidar en aquesta etapa: "Aquests són els sis més importants per al seu desenvolupament emocional".
1. Llibertat per créixer
Segons l'especialista, "als dos anys, els nens dominen la capacitat de caminar i tenen moltes ganes d'explorar".
Per a Bilbao, aquesta autonomia inicial és clau, perquè descobrir el seu entorn és el que els ajuda a desenvolupar la seva autoestima i a sentir-se capaços. "És important donar-los una mica més d'espai i deixar-los jugar i explorar, perquè aquesta és la seva feina principal", diu l'experta en salut mental.
2. El suport continua sent essencial
Tot i que puguin semblar més grans, el psicòleg subratlla que encara es troben en una fase molt primerenca.
"Potser et semblen molt grans, però la realitat és que el seu cervell s'assembla molt més al d'un nadó que al d'un nen de 5 anys. Per molt que vulguin una independència completa, els més petits necessiten la teva presència, vigilància i suport emocional quan se senten espantats, tristos, cansats o frustrats (cosa que passa força sovint)", diu Bilbao.
3. La importància del son
El tercer aspecte essencial per a un nen de dos anys és el descans. Per tant, una major independència sovint va acompanyada de canvis en els hàbits de son: "Una major independència i un canvi d'hàbits fan que molts nens comencin a dormir menys quan compleixen dos anys, però el son és un regulador essencial de l'estat d'ànim. A aquesta edat, necessiten dormir tant com tu necessites l'aire que respires".
4. Aclarir els límits amb afecte
Un altre aspecte important a aquesta edat és aprendre a establir normes. "Els dos anys és l'edat en què les regions de l'autocontrol es desenvolupen més i, per tant, és l'edat ideal per començar a ajudar-los a entendre els límits i les normes amb amor, però amb fermesa", explica el neuropsicòleg.
5. Comprensió i paciència
No obstant això, l'especialista en salut mental adverteix que, tot i que els adults sovint poden interpretar les rebequeries com a mal comportament, en realitat són un procés natural.
"Molts nens passen de ser considerats angelets a ser tractats com a delinqüents. Fan el millor que poden, però és difícil experimentar tot aquest desig i llibertat quan el seu cervell té tan poc autocontrol. No ho fan per molestar, sinó perquè no saben res millor. La teva feina és entendre'ls i ajudar-los a desenvolupar el seu autocontrol", explica Bilbao.
6. L'amor, el fonament de tot
I finalment, hi ha l'amor, que completa la llista del psicòleg: "Després de jugar, embrutar-se, enfilar-se per tot arreu i dir 'no' més de dues-centes vegades, el que et quedarà és un nadó. Un nen petit amb una enorme necessitat d'amor. Tu ets el sentit de la seva vida, i el que més necessita és tot el teu amor. Abraça'l, agafa'l i fes-li saber que de tot el que t'ha passat a la vida, ell o ella és el millor".
- Gemma Colell, la solsonina que s'ha fet viral a l'Índia: «Aquí la vida passa més lentament, però trobo a faltar anar al bosc sense témer que se m'aparegui un lleopard»
- Les millors fires i festes del cap de setmana a la Catalunya central
- Manresa porta denegats enguany més de 400 empadronaments a la ciutat
- Mor als 79 anys l'otorrino manresà Joan Salvador Rafat Selga
- La regidora de Sant Fruitós Firdaous Naieb renuncia al càrrec per motius personals
- Imputades 12 persones més en la trama del notari: «Les víctimes no sospitaven res perquè creien que estaven firmant un préstec»
- Salvador Alsius explica a Manresa la seva vida
- La família de Montse Careta veu amb bons ulls que el cas de la manresana i d'Helena Jubany es converteixi en un musical