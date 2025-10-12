Aquesta és una de les monedes més valuoses del món i es va vendre per més de 4 milions de dòlars
Es tracta d’un dels exemplars més rars que s’han vist mai
Ramon Baylos
Hi ha certes monedes que són més o menys comuns i que s’han arribat a vendre per diversos milers d’euros, però avui no ens centrarem en articles de valor moderat per a col·leccionistes.
En aquesta ocasió, parlarem d’una de les monedes més valuoses del món, donada la seva raresa i els pocs exemplars que es van emetre.
Ens referim, específicament, al níquel de la Dama de la Llibertat, emès l’any 1913 als Estats Units, que ha arribat a superar els 4 milions de dòlars en subhastes.
Per què és tan valuosa?
Segons diversos experts en numismàtica, només existirien cinc exemplars d’aquesta moneda a tot el món.
El motiu és que es sospita que un empleat de la Casa de la Moneda dels Estats Units la va emetre sense permís explícit, fabricant un grapat d’unitats que mai van entrar en circulació de manera oficial.
Característiques de la moneda
A nivell estètic, aquesta moneda es reconeix per tenir un busti de la Dama de la Llibertat amb una tiare i 13 estrelles al costat anvers, fet que la fa fàcilment identificable.
El revers mostra una gran V romana envoltada d’una corona. Però el que la fa tan valuosa és l’any 1913 gravat sota la Dama de la Llibertat, indicant que la moneda pertany a aquesta tirada exclusiva de la qual parlàvem abans.
Segons aquestes dades, ens trobem davant d’una moneda extremadament valuosa a causa d’un factor inusual en el món de la numismàtica: simplement, mai hauria d’haver existit.
