Com de forta serà la grip d'aquest any, quan hi haurà més casos i qui ja s'ha de vacunar?
Durant l'últim hivern, la grip va ser d'intensitat més baixa que la temporada anterior, però va durar més temps, aconseguint el pic a finals de gener
Rafa Sardiña
Algunes comunitats autònomes –com Astúries, Catalunya o Balears– han començat a vacunar contra la grip. Altres ho faran al llarg de la setmana que ve. Extremadura el 14 d'octubre i la Comunitat de Madrid inocularà a partir del 15 d'octubre els grups més vulnerables —residents, més grans de 60 anys o immunodeprimits—, que finalitzarà el 31 de gener del 2026.
Durant la temporada 2024-2025, la grip va presentar una "intensitat més baixa que la temporada anterior, però va durar més temps, aconseguint el seu pic a finals de gener. Encara que la gravetat en general va ser menor, el nombre total de casos va augmentar a causa de la seva dispersió al llarg de les setmanes", explica a aquest diari el doctor Estanislao Nistal, viròleg de la Universitat CEU Sant Pau.
A més de la grip, cal recordar que hi ha altres virus que ens poden causar infeccions respiratòries agudes que en algunes persones es poden complicar. És important vigilar l'evolució i intentar prevenir tant els casos de grip com els causats pel virus respiratori sincicial (VRS), a més de la COVID-19.
La grip serà moderada, amb més casos després de Nadal
Es preveu per a aquesta temporada una circulació gripal moderada similar a anys anteriors, amb un augment de casos important entre finals de desembre i febrer. En els darrers dies s'està produint un augment de casos significatius d'infecció respiratòria aguda (IRAs) en atenció primària, coincident amb altres anys que aventura el començament de l'època epidèmica de virus respiratoris.
Tenint en compte els països de l'hemisferi sud, on la temporada de grip arriba abans que a Europa i a Espanya, "la recomanació de l'Organització Mundial de la Salut continua sent vacunes que continguin components actualitzats davant d'aquests tres virus —A (H1N1) pdm09, A (H3N2) i B/Victòria—".
Durant l'últim hivern, "es va observar una superposició més gran entre la circulació dels virus de grip, SARS-CoV-2, VRS. Això va posar de manifest que si es vol saber de què s'ha infectat una persona, no sempre és la grip, i cal tenir tècniques de diagnòstic per poder diferenciar l'agent infecciós que ens està fastiguejant".
El doctor Nistal també destaca que un altre canvi significatiu va ser l'augment de casos en població infantil, especialment en menors de 5 anys. Això ha motivat la introducció de la vacuna davant de la grip al calendari vacunal infantil dels nens entre 6 mesos i 5 anys.
La vacuna contra la grip serà tan efectiva com altres anys?
S'espera que la vacuna antigripal ofereixi una eficàcia estimada entre el 40 i el 60%. "Però és molt important potser el més important definir què s'entén per eficàcia. Si podeu prevenir entre el 40 i el 60% de les infeccions, però la vacunació redueix entre 3 i 10 vegades la possibilitat de complicacions, ingressos i morts en les persones de més risc", matisa.
Aquest paràmetre és difícil de calcular a l'hora de mesurar l'eficàcia vacunal d'una temporada, però si s'estudien sèries temporals, "s'ha vist que la vacunació davant de la grip té aquest efecte tan crucial però menys reconegut. Em puc infectar encara que em vacuni, però baixa molt el risc d'acabar a l'hospital o pitjor".
Qui ja s'ha de vacunar?
Preferentment, persones vulnerables a patir una infecció respiratòria aguda greu i també persones amb capacitat d'infectar aquestes persones més vulnerables: menors de cinc anys i la tristament concentració d'hospitalitzacions i morts en majors de 70 anys i persones amb comorbiditats. "Som més conscients del risc al volant que del risc associat a aquestes infeccions, que maten més persones que els accidents de trànsit", explica l'especialista.
Els grups recomanats per rebre la vacuna de manera prioritària inclouen: persones de 60 o més anys, en particular aquelles en residències o centres d'atenció o amb patologies cròniques, persones amb malalties cardiovasculars, pulmonars, metabòliques, immunodepressió, obesitat mòrbida o insuficiència renal, embarassades i nens entre si.
D'altra banda, cal recordar els que estan en contacte amb persones vulnerables, pel seu paper en la transmissió de virus respiratoris: personal sanitari i sociosanitari, convivents amb persones d'alt risc, especialment immunodeprimits, per reduir la transmissió intrafamiliar. Aquesta estratègia "no és capritxosa, busca reduir la càrrega assistencial d'hospitals i centres de salut i prevenir complicacions greus i reforçar la protecció comunitària davant de la grip estacional".
No és totalment fiable, però, la grip sol començar de forma sobtada amb febre alta, dolors musculars intensos i malestar general, mentre que el refredat comú es manifesta de manera més progressiva amb símptomes lleus com a congestió nasal, esternuts i tos sense febre significativa. La COVID-19 comparteix símptomes amb la grip, es distingeix per la possible pèrdua d'olfacte i gust, així com per símptomes digestius en alguns casos i tos seca. A aquests afegiria el VRS, que sol aparèixer amb tos persistent, dificultat respiratòria, sibilàncies i febre menys alta. En lactants, pot causar la coneguda bronquiolitis greu, però menys reconegut, en adults grans, símptomes semblants a grip, però menys intensos i estesos en el temps.
Hi ha símptomes atípics que s'hagin de vigilar aquest any?
S'han descrit casos de grips amb símptomes digestius lleus, cefalea persistent i fatiga perllongada. Això es pot confondre amb COVID o infeccions mixtes amb VRS o norovirus (recordar el que va passar després de Nadal) que no sortíem d'una i ens ficàvem en una altra.
Quines mesures higièniques i de prevenció continuen sent més efectives?
Les mesures higièniques i de prevenció més efectives davant de la grip continuen sent aquelles que redueixen la transmissió per via respiratòria i contacte directe amb mucoses properes a la cara. El rentatge freqüent de mans amb aigua i sabó o solucions hidroalcohòliques, especialment després de tossir, esternudar o tocar superfícies compartides.
La ventilació regular d'espais tancats, tant a domicilis com a entorns laborals o escolars, ajuda a disminuir la concentració de partícules virals a l'aire. L'ús de màscara està recomanat en entorns sanitaris, sociosanitaris o quan es presenten símptomes respiratoris per protegir persones vulnerables que puguin estar al nostre voltant. També s'aconsella evitar el contacte estret amb gent gran, immunodeprimits si es presenten símptomes.
A més, en pacients sense factors de risc ni complicacions, es poden utilitzar antigripals simptomàtics d'ús comú que combinen analgèsics, antipirètics, antihistamínics i descongestionants per alleujar febre, congestió nasal, cefalea i malestar general. "Encara que no combaten directament el virus, redueixen el nombre d'esternuts o tos, cosa que pot reduir la quantitat de virus que anem deixant per aquí", sentencia el doctor Nistal.
