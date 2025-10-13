Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Així és com pots evitar una de les estafes telefòniques més comunes de l'any 2025

T'expliquem en què consisteix aquest engany

Així son les trucades SPAM

Així son les trucades SPAM / Pexels

David Cruz

Les estafes telefòniques són cada cop més habituals. A mesura que evoluciona la tecnologia, molts estafadors recorren a noves tècniques que aconsegueixen arribar als usuaris sense que ells s’adonin gaire. Això és el que ha passat els últims mesos amb el conegut “timo de la doble trucada”, un tipus d’estafa fàcil de patir si no saps com evitar-la.

Detectar una estafa no és senzill, encara que disposis de les eines necessàries. María Aperador, creadora de contingut, explica en què consisteix aquesta estafa per ajudar els usuaris:

“Els estafadors truquen fent-se passar per la teva companyia telefònica i et diuen que pujarem considerablement la tarifa, cosa que et farà enfadar”, comença explicant María.

Aquesta és la primera trucada. La segona trucada arriba minuts després, i es presenten com una altra companyia oferint una tarifa més barata: “fins i tot diuen estar recolzats per l’Organització de Consumidors i Usuaris per semblar més creïbles”.

No obstant això, cap de les dues trucades és real, i les persones darrere del telèfon només tenen un objectiu: aconseguir les teves dades bancàries i personals, ja sigui per estafar-te o robar-te els diners.

Com protegir-se

Ara que saps com funciona aquest tipus d’estafa, protegir-se és relativament senzill:

  • Contacta amb la teva companyia per verificar si l’increment de tarifes és real.
  • Pregunta sempre per la trucada que acabes de rebre.
  • I sobretot, mai donis dades personals o bancàries en una trucada que no hagis iniciat tu.

Aquest tipus d’estafa és cada cop més comú, així que cal estar alerta i evitar caure-hi.

