Aquesta és la famosa cadena de cafeteries especialitzada en dònuts que s'acaba d'establir a Espanya: "Ja era hora"
El primer local s'ha obert a Madrid
P. T. García
Des de fa uns dies ha desembarcat a Espanya una famosa cadena de cafeteries especialitzada en dònuts i el primer local de la qual ha obert a Madrid: "Ja era hora".
Es tracta de Krispy Kream, una multinacional nord-americana fundada el 1937, que està a mig món, com al Canadà, Mèxic, Regne Unit o el Japó. El seu principal competidor és Dunkin' dònuts, que ja fa un temps que opera a Espanya.
Tot i això, els que ja havien provat els Krispy Kream asseguren que són, sens dubte, els millors dònuts que han provat, per això molts dels seus seguidors van assegurar que "ja era hora" quan es va conèixer que s'implantarien a Espanya.
El seu primer establiment, que no serà l'únic, tal com havien anunciat des de la companyia, s'ubica al centre comercial Westfield Parquesur on, com asseguren a la seva pàgina web, compten amb el seu icònic "hot now", un cartell que, quan està encès, indica que els seus dònuts estan acabats de fer i calentets, tot un plaer per als paladars més exquisits.
L'obertura del seu primer establiment a Espanya va ser tot un èxit, ja que les cues per aconseguir un dels seus dolços es van estendre fora del centre comercial, tal com han comptat ells mateixos a través de les xarxes socials.
Un dònut és un tipus de pastís o brioix dolç, generalment fregit i de forma circular amb un forat al centre. Està fet a força de massa de farina, sucre, ous, llevat i llet, i pot tenir diferents cobertures o farcits. El dònut té arrels a la rebosteria europea, però es va popularitzar i es va associar especialment amb els Estats Units, on es va convertir en una icona de la cultura popular.
Marca Registrada
A Espanya, la marca Dònut està registrada (inicialment per Panrrico, encara que ara la marca pertany a Bimbo) de manera que no pot ser utilitzada per altres empreses. És per això que Dunkin' Dònuts a Espanya es diu Dunkin Cafè. En el cas de Krispy Kreme, anomenen així 'krispy kreme' als seus dònuts, sense que la paraula "dònut" aparegui citada en cap moment.
