Carlos González, pediatre, sobre els problemes de son: "El teu fill no dormirà mai d'una tirada"
El metge desmunta les expectatives poc realistes dels pares sobre el somni infantil
Balma Simó
El doctor Carlos González, especialista en pediatria i autor de diversos llibres sobre salut infantil i criança, ha explicat a Instagram quina és una de les preocupacions més habituals de mares i pares: quan aconseguiran que els seus fills descansin de manera ininterrompuda.
La pregunta equivocada
González deixa clar des del principi que la qüestió està mal plantejada. "A quina edat començarà el meu fill a dormir tota la nit d'una tirada? La resposta curta és 'mai'. El teu fill no dormirà mai d'una tirada", assegura l'especialista en salut infantil.
Per això, en lloc d'esperar un son continu, el pediatre convida a replantejar les expectatives dels progenitors: "A quina edat el meu fill, quan es desperti a la nit, no es posarà a plorar i no em cridarà?".
A partir dels tres anys
L'expert en criança detalla que aquesta transició sol produir-se al voltant d'una edat concreta: "Probablement, és al voltant dels tres anys. Perquè al voltant dels tres anys, si el teu fill dorm amb tu, no té motius per plorar. Ja sap que està amb tu, que és al costat del bressol".
I en cas que no dormi amb tu, "si el teu fill dorm a una altra habitació i li ve de gust venir amb tu, es pot aixecar, pot venir pel passadís tranquil·lament i se't pot ficar al llit", detalla el metge.
Un procés natural
Les paraules del pediatre volen mostrar una visió més realista sobre el descans infantil i que no es doni importància a què fan els fills d'altres persones, ja que cada nen té la seva evolució.
Segons l'especialista, el procés d'independència nocturna es consolida. "Més endavant vindrà l'època en què ni tan sols vindrà a veure't. És a dir: 'em desperto, sé que soc a la meva habitació, sé que estic a casa meva, sé que els meus pares són a l'habitació del costat, sé que si hi hagués un monstre podria cridar i vindrien, i sé que no hi ha cap monstre i, per tant, no cridaré", conclou González.
- La mare del propietari del Hapoel Jerusalem és la principal patrocinadora de Trump i controla els Dallas Mavericks
- La propietària del Bar Pardal de Manresa es jubila: «Estic contenta perquè, tot i el relleu, no es perdran els orígens»
- Hospitalitzades una mare i la seva filla després de ser atacades pel seu gos pitbull: «Si arriben a estar soles, les mata»
- Puigcerdà assumeix que haurà de fer una Fira Ramadera sense els cavalls
- Carme Bofarull, regidora de Sant Llorenç, sobre la Fira d'Ous d'Euga: «Mai havia vist tantíssima gent al poble»
- Els monjos de Montserrat obren el cor i l'espai als agnòstics i als ateus
- Els pisos i locals que no hagin fet cap ús dels nous contenidors tancats de Manresa en 1 any hauran de pagar 88 euros més
- El comerç del carrer Guimerà de Manresa aprova la tarifa per poder aparcar tot un dia per 4,95 euros