Evita que les xinxes envaeixin casa teva amb aquests quatre productes que estan arrasant
Aprèn a identificar-les i a exterminar-les
N. Izquierdo
La plaga de xinxes ja és present a Espanya. Tal com detallen els experts de la Universitat Europea, aquesta plaga ha augmentat la seva presència al nostre país en un 71%, des del gener al setembre.
Ja s'han detectat casos a Madrid, Catalunya, el País Valencià, Andalusia, Illes Balears i Aragó. Una expansió, opinen els experts, que s'ha accelerat segurament a causa de les altes temperatures i el turisme.
Encara que la seva mossegada no presenta més riscos que la molesta picor que produeix, així com possibles reaccions al·lèrgiques, és desitjable no topar amb aquests insectes. I molt menys a les nostres llars.
Per això, no és estrany que un dels productes més venuts del moment per combatre aquesta plaga sigui el de RepellShield, repel·lent d'àcars i xinxes.
Com saber si tinc xinxes a casa
Identificar la mossegada
Les xinxes deixen ferides una mica més grans (en comparació amb un mosquit) a la pell, atès que es tracta d'una mossegada.
Provoquen molta picor i solen aparèixer agrupades, unes prop de les altres.
Buscar taques marrons o vermelloses als llençols
Cal tenir en compte que les xinxes s'amaguen en plecs, en escletxes del capçal, als llençols… Per això, de vegades, són difícils de veure.
Una forma de detectar-les és buscant taques vermelloses o marrons als llençols, ja que l'excrement de les xinxes és d'aquest color a causa de la sang de la qual s'han alimentat.
Pell o ous
També podríem veure fines pells gairebé translúcides pels voltants del llit.
Pel que fa als ous, són petits i de color groguenc. Si ens hi fixem, els podem identificar en contrast amb alguna superfície més fosca.
Si tenim mascotes també és recomanable revisar-ne el pelatge, els llits i les joguines.
Repel·lent de xinxes 100% orgànic
Aquest producte en esprai està indicat per a xinxes de llit, àcars i puces. Per això, perquè funcioni, l'haurem de ruixar sobre el matalàs, el coixí i, fins i tot, als armaris o altres mobles de la llar.
Cal recordar que aquest producte no mata, ni les xinxes ni els seus ous, sinó que té un efecte repel·lent. És a dir, espanta aquests insectes.
Els seus fabricants recomanen aplicar el producte regularment (cada 2 o 3 dies) per mantenir l'efecte repel·lent i així assegurar que aquests desagradables insectes no tornin a infestar casa nostra.
D'altra banda, una de les característiques que diferencia aquest esprai dels altres és que és una alternativa natural.
La fórmula és rica en oli essencial d'arbre del te i geraniol. Ingredients reconeguts per les seves propietats repel·lents naturals, i assegurances d'utilitzar prop de nens i mascotes.
A més, no deixa taques ni residus tòxics i la seva agradable aroma és una de les qualitats que més ressalten els usuaris que ja ho han provat.
Per exterminar-les d'una sola vegada
En el cas que ja hi hagi una plaga de xinxes, aquest lot especial Zum II Descàrrega total i Zum Xinxes i Puces promet eliminar amb una sola aplicació tots els insectes de la llar.
El nebulitzador de descàrrega automàtica elimina tota mena d'insectes a llocs poc freqüentats i de difícil accés. Com en trasters, golfes, sostres falsos, garatges...
Amb l'insecticida, especialment formulat contra xinxes i puces, els elimina i evita així la seva proliferació de forma còmoda i neta. Sense tacar. Aquest està recomanat per aplicar sobre sofàs, catifes, coixins.
Trampes per a xinxes
I si el que vols és atrapar-les sense necessitat de fumigar casa teva, aquest paquet de 5 paranys adhesius és una bona opció.
Té una pastilla atraient que no conté insecticides ni altres substàncies químiques nocives.
És eficaç durant 4 setmanes des del moment de la seva exposició.
Funda de matalàs anti xinxes
Ideal per a persones amb nens petits, amb mascotes, o que tinguin al·lèrgies, aquesta funda actua com una barrera contra les xinxes.
Té, així mateix, un tancament de seguretat amb obertura en velcro i una doble membrana de protecció, cosa que brinda una protecció hermètica de 360°.
A més de no contenir substàncies nocives, aquesta funda té una certificació OEKO-TEX 100, ja que és capaç de mantenir el llit lliure de bacteris.
Està fabricada amb una membrana tècnica de poliuretà microporós per a ús sanitari.
