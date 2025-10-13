Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La tardor afecta el teu estat d'ànim: aprèn a superar-lo

Els canvis d'estació tenen un efecte directe sobre el nostre cos i el nostre estat anímic

Tristesa a la tardor; és normal?

Tristesa a la tardor; és normal? / teksomolika

Àngel Rull

Amb l'arribada de la tardor, les temperatures baixen i les hores de llum solar cada cop són més escasses. Les condicions climàtiques tenen un efecte negatiu sobre el nostre cos. De fet, aquesta època registra un elevat nombre de persones que decideixen buscar ajut psicològic.

Apareix un baix estat d'ànim, cansament, manca de concentració i alteracions en el son. Afecta les relacions personals i la productivitat a la feina. Si els símptomes empitjoren, s'acaba produint un trastorn afectiu estacional, on la persona es torna especialment sensible a la tardor, on el seu ànim i el seu humor empitjoren.

Depressió a la tardor

La disminució de la llum influeix directament a la segregació de melatonina i serotonina. Aquestes dues hormones són clau tant en el son com en l'energia, l'alimentació o l'estat d'ànim. Mentre que la primera augmenta, la segona disminueix a la tardor, per la qual cosa apareixen baixos estats d'energia i una tendència més gran a la depressió.

Psicològicament, s'ha arribat a categoritzar el trastorn afectiu estacional, una síndrome que afecta l'estat d'ànim, semblant a la depressió, i que oscil·la amb els canvis d'estació. Apareix quan arriba la tardor i l'hivern i desapareix amb l'arribada de la primavera. Els símptomes del trastorn afectiu estacional són:

  • Sentiments de desesperança i pessimisme
  • Irritabilitat
  • Fatiga i poca energia
  • Alteracions en el son
  • Augment a la ingesta de carbohidrats
  • Tristesa
  • Manca d'interès en activitats socials i de lleure
  • Pensaments sobre la mort

Supera la tardor

En entrar a la tardor, les hores de llum s'han reduït. Això crea un estat de baixa activació al nostre cos, seguit de tristesa i malenconia. Tot i que és un fet que afecta tothom, algunes persones el superen al cap de pocs dies mentre que altres el pateixen fins a l'arribada de la primavera.

Què podem fer per alleujar els efectes de la tardor al nostre cos?

1. Adapta el descans

Amb l'augment de la melatonina, el cos té menys energia. És important adaptar les nostres hores de son i descans a aquest fet. A més, la rutina de la feina després de les vacances d'estiu també ens exigeix tenir més temps per recuperar l'energia. Aquest descans també s'ha de fer al llarg de la jornada laboral.

2. No oblideu l'esport

Realitzar exercici de forma intensa i regular té un efecte directe sobre la serotonina i les endorfines. Us ajudarà a pujar el vostre estat d'ànim i també reduirà la sensació de fatiga. Però si el gimnàs t'aclapara, procura fer un altre tipus d'activitats, com la natació, córrer a l'aire lliure o ballar.

Fer esport és molt recomanable durant aquesta estació

Fer esport és molt recomanable durant aquesta estació / freepik

3. Vigila el que menges

El menjar està directament relacionat amb el nostre estat físic. Aliments rics en vitamina B, fruites i verdures de temporada i una font de proteïnes us ajudaran a alleujar els efectes de la tardor.

4. Gaudeix de la tardor

Amb l'arribada del fred, els plans de lleure canvien. És una època en què podem aprofitar per fer excursions, visitar museus o redescobrir la ciutat. Mantenir-te en contacte amb els amics i sortir de casa, t'ajudarà a elevar l'estat d'ànim.

El canvi d'estació comporta una alteració en els processos hormonals que afecten el son, l'energia i l'estat d'ànim. Això pot arribar a ocasionar tendència a la depressió o a un trastorn afectiu estacional si no el gestionem correctament. Per això, és important reestructurar les nostres rutines amb l'arribada de la tardor per pal·liar-ne els efectes.

* Àngel Rull, psicòleg.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents