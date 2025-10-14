Un home orina a l’altar major de Sant Pere i reobre el debat sobre la seguretat al temple
En tres anys han tingut lloc dins del temple tres incidents incívics que han deixat en evidència els protocols de control
Imatge sorprenent i a la vegada barroera la que es va veure divendres passat a l'església de Sant Pere del Vaticà quan un home -les autoritats assenyalen a un turista- va aconseguir saltar-se el cordó de seguretat, es va abaixar els pantalons i va orinar a l'altar major del temple davant la mirada atònita de pelegrins i visitants.
És la tercera vegada en tres anys que té lloc un acte incívic, recollit en aquesta ocasió per mitjans locals com Il Tempo i que va córrer com la pólvora de les xarxes socials. I és que, tot i que els membres de seguretat van aconseguir detenir l'home a mitja micció i amb el cul a l'aire, diversos testimonis van gravar l’escena en vídeo.
L’autor de la profanació va poder accedir fins a l’altar —normalment acordonat— sense que ningú l’hi impedís i això ha posat en mig de la tempesta el cardenal franciscà Mauro Gambetti. L'arxiprest de la Basílica Papal ha rebut dures crítiques per haver relaxat els protocols de seguretat i haver confiat la vigilància del temple a personal jove i inexpert, segons la premsa italiana. I és que els anomenats calzolari (sabaters), vigilants laics que històricament guardaven el temple, han estat relegats i substituïts per joves reclutats més per la seva lleialtat que no pas per la seva competència professional.
Els tres darrers episodis sacrílegs que han tingut lloc al temple han estat sota la responsabilitat del mateix cardenal.
Altres incidents anteriors
Un dels incidents més recordats a l’interior de la Basílica de Sant Pere va tenir lloc el 1972, quan Laszlo Toth, un geòleg hongarès, va colpejar fins a 15 vegades amb un martell l’escultura de La Pietat de Miquel Àngel. L’obra va patir diversos desperfectes i van ser visitants que hi havia a l'església qui va reduir l’agressor fins que va arribar la policia.
Més recentment, el 2023, un home completament nu i amb la frase “Salveu els nens d’Ucraïna” escrita a l’esquena va pujar a l’altar per protestar contra la guerra entre Rússia i Ucraïna.
I entre els incidents més recents també n'hi ha un altre d’aquest mateix 2025: el 7 de febrer passat, un home de nacionalitat romanesa va llençar sis canelobres de l’altar a terra i va aconseguir trencar les estovalles abans que l’equip de seguretat el detingués.
