Bolets i cuina de temporada: on tastar-los a la Catalunya Central?
Et presentem una selecció de quatre restaurants per gaudir de la maravella de la tardor
La tardor es l'estació de les fulles caigudes, l'olor de llenya i l'emblema dels boscos catalans: els bolets. Durant aquesta temporada cistelles i mercats s'omplen d'aquestes petites joies efímeres que aporten sabor i delicadesa als plats. Aquí hi trobareu una selecció dels restaurants que millor cuinen els boletsa la regió de la Catalunya central, tres a Manresa i un a Sant Llorenç de Morunys.
La Catalana
Amb una aposta clara pels aliments de temporada i la cuina tradicional de la nostra terra, La Catalana, restaurant de Sant Llorenç de Morunys, és l'exemple perfecte de la cuina del bolet a casa nostra. Tenen diversos proveïdors i seleccionen els millors bolets per ofrir plats de primeríssima qualitat als seus clients. Celebren que enguany està sent molt bona temporada i ja tenen fredolics, rovellons i ceps que introdueixen en receptes com la que ofereixen fins al 15 de novembre en el marc de les Jornades Gastronòmiques de Tardor del Solsonès: una tartaleta amb puré de carabassa, foie i un remenat de bolets de proximitat. Les mascotes són benvingudes. El restaurant es troba a la plaça Dr Ferran, 1 i les reserves es poden fer per telèfon al 973 29 97 18 o bé al 689 67 03 37.
Cal Spaguetti
Encara que està especialitzat en peix i marics, Cal Spaguetti, al número 157 de la carretera de Vic de Manresa, incorpora els bolets com a producte de temporada durant la tardor. Ho fa d'una forma molt elegant i gens forçada a través de plats clàssics a la carta del restaurant manresà com l'arròs amb bolets o exquisita combinació de llagostins i ceps. Treballen amb producte de proximitat, fresc i de qualitat garantida, comprat directament als mercats de la zona i aprofiten la versatilitat dels bolets del territori. Enguany, el bosc ha estat generós: ceps, rovellons i rossinyols han arribat en abundància, mentre que la llanega, més tardana, completarà una temporada excepcional. Podeu fer reserves al 983 73 51 16.
Restaurant MÖM
El restaurant MÖM de Manresa és un dels més destacats per fer menús de migdia a un preu molt competitiu i una ubicació excel·lent al polígon dels Trullols que permet aparcar còmodament. A la tardor inclouen els bolets amb exquissits plats fora de la carta com la truita oberta amb camagrocs o l'arròs de muntanya amb rossinyols. Cada setmana hi ha una elaboració diferent en funció de la producció que hi hagi en cada moment per oferir una experiència diferent als nous clients, però també als més fidels. A més a més, per un petit suplement el menú diari també inclourà un platet de rovellons i una copa de cava.El restaurant també obre les nits dels caps de setmana, oferint sopars amb carta i un ambient ideal, es troba al carrer Caietà Mensa i es poden fer reserves al 621273622, tant per telèfon com per WhatsApp.
VOCI
Al restaurant VOCI, la cuina de mercat i mediterrània pren forma amb plats que exalten el producte de temporada i el respecte pel sabor autèntic. Els ceps a la mantega amb foie i els rovellons amb torrezno i ou ferrat són clàssics imprescindibles, mentre que el carpaccio d’ou de reig i el plat de rossinyols amb gambes reflecteixen l’harmonia entre mar i muntanya i la sensibilitat pel producte fresc. Cada cap de setmana hi arriba peix de temporada, i la carta evoluciona segons l’època de l’any, sempre amb una cuina honesta que defensa una màxima clara: el bon producte, com millor és, menys s’ha de tocar. El VOCI està a la plaça Sant Ignasi Malalt 1 de Manresa i podeu fer reserves al 626 169 548.
