Els 10 trastorns psicològics més rars i desconeguts
Diverses malalties mentals poc comunes dins de la població no tenen tractament
Àngel Rull
A mesura que avancen els anys, la psicologia i la neurobiologia van entenent el funcionament del nostre cervell. Es coneixen més bé la mecànica d'algunes malalties o quines àrees s'especialitzen en quins comportaments. Tot i això, encara que s'hagi avançat notablement, encara queden moltes incògnites. No s'entén com certes malalties apareixen en unes persones i en altres no, com alguns medicaments actuen o quina implicació genètica hi ha en tot allò que vivim, analitzem i processem.
Dins de tot allò que desconeixem del cervell, hi ha diversos trastorns psicològics rars que interfereixen en la vida d'algunes persones de forma perjudicial. Afecten la seva percepció, com es relacionen o la forma que tenen de processar la informació. No són comuns dins de la població general, però tot aquell que ho pateix nota com la seva rutina diària està completament alterada.
Poc comú
El nombre de malalties tant físiques com mentals és cada cop més ampli. No és perquè la societat estigui cada vegada més malalta, sinó que la nostra pròpia evolució o els avenços mèdics han anat donant nom a trastorns que, potser, hagin existit sempre. Categoritzem en manuals diagnòstics la malaltia en funció dels seus símptomes i de la prevalença que hi ha a la societat. Algunes malalties són comunes, com la depressió o el càncer, i d'altres més rares, desperten la curiositat de tota la comunitat científica.
Quins són els trastorns psicològics més rars que hi ha?
1. Paramnèsia reduplicativa
La persona que el pateix creu que un o diversos llocs han estat duplicats, que apareixen a més d'un lloc alhora. També podeu pensar que aquest lloc ha estat desplaçat.
Apareix en persones que tenen algun tipus de trastorn psicòtic greu o que han patit un dany cerebral.
2. Síndrome de Frégoli
Aquest deliri apareix quan qui el pateix està convençut que una persona es disfressa i es fa passar per altres del seu entorn. Normalment, creu que té algun tipus de fi, com fer-li mal o perjudicar-lo d'alguna manera. Apareix com una fallada en el reconeixement de cares i s'entrellaça amb la paranoia.
3. Síndrome de pica
Es coneix també com a 'alitrofàgia', consistint en la ingesta de diversos aliments que no tenen com a fi l'alimentació i que no tenen valor nutritiu, com pot ser menjar paper, terra o fins i tot pintura. El més normal és que aparegui a la infància, com quan els nens mengen plastilina, però pot perdurar i comportar una intoxicació a l'etapa adulta.
4. Síndrome de Cotard
Aquesta síndrome apareix associada a algunes esquizofrènies. La persona creu que és morta o que no existeix, cosa que genera aïllament, manca de cura pròpia i distanciament de la realitat.
5. Deliri de Capgras
Si busquem a la filmografia més recent, podríem arribar a trobar aquesta malaltia, encara que associat a la ciència-ficció. La persona està convençuda que un impostor està reemplaçant la identitat d'una persona de la seva vida, com pot ser un familiar o un amic proper. També és típic de l'esquizofrènia, però danys al cervell o algunes demències poden estar associats.
6. Síndrome d'Anton
Pot aparèixer en aquelles persones que presenten ceguesa cortical, és a dir, que és el dany al mateix cervell el que impedeix la visió. Neguen que hi hagi aquesta ceguesa i arriben a intentar comportar-se i moure's amb normalitat, malgrat les contínues evidències en contra. De fet, si els demanes que et descriguin un objecte proper, ho simularan.
7. Folie à trois
És el grau superior del 'Folie à deux', quan dues persones comparteixen un mateix deliri. En aquest cas, encara més estrany, serien tres persones les que patirien el brot psicòtic amb una exacta distorsió de la realitat. Passa quan les dues persones més submises i influents acaben assumint les creences de la tercera.
8. Boantropia
És un cas raríssim en què la persona està convençuda que no és en realitat humà, sinó que és una vaca i s'acaba comportant com a tal. És una mica més freqüent que en general pensi que és un animal, anomenant-se, en aquest cas, 'zoantropia'.
9. Trastorn de la integritat corporal
Aquest cas és difícil de diagnosticar pel fet que la persona no cerca ajuda. Se sol descobrir quan ja és massa tard, ja que, qui ho pateix, sent el desig irracional d'amputar-se una part del cos, i pot acabar aconseguint-ho.
10. Síndrome de Jerusalem
Està directament associat amb la cultura cristiana o jueva. Apareix quan una persona viatja a Jerusalem i comença a creure que té una missió divina, un propòsit per al qual ha estat anomenat. A qualsevol fan de 'Els Simpson' li sonarà.
El cervell humà està associat a una infinitat d'interrogants que han intentat desvetllar-se, i s'hi interessen filòsofs, metges o psicòlegs. Està implicat en tot allò que vivim i com ho vivim. I, sovint, ens mostra complexitats i malalties rares per a les quals tampoc no tenim explicació.
* Àngel Rull, psicòleg.
