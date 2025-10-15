Redueix l'ansietat en pocs minuts a través del teu cos
La relaxació muscular progressiva de Jacobson és una de les tècniques més senzilles de fer servir
Àngel Rull
L'ansietat apareix com un estat gairebé constant amb pics elevats de tensió muscular, manca de respiració, taquicàrdia o, fins i tot mareig. En l'àmbit mental hi ha bucles de pensaments sobre un o diversos temes, afecta l'estat d'ànim i el somni i la gana es troben alterats. Tot i que sempre és important trobar la causa i adquirir eines que ajudin a solucionar el problema o gestionar-lo millor, les tècniques de relaxació ens ajuden en moments puntuals on aquesta ansietat és desbordant. A psicoteràpia podem aprendre la respiració diafragmàtica, un exercici breu que ajuda a relaxar-se des de la respiració. És especialment útil en aquelles persones que tendeixen a la hiperventilació o que la seva ansietat la troben reflectida a la manca d'aire.
Algunes persones viuen la tensió a un nivell més muscular. Tensen el cos, apareixen contractures i estan rígids la major part del temps. En aquests casos, el que és convenient sempre és una tècnica específica: la relaxació muscular progressiva de Jacobson. Es compon d'uns exercicis que ajuden la persona a tensar i destensar els músculs, per la qual cosa relaxaria les zones del cos afectades. També és especialment útil per ajudar-nos a dormir, ja que es pot fer tant assegut com estirat.
Relaxació muscular progressiva
La relaxació muscular ens ajuda a aconseguir una manera fàcil de relaxar-nos en moments de tensió, d'insomni o quan patim estats d'ansietat o èpoques d'estrès. Al principi ha de ser entrenat diàriament per aprendre com fer-ho i amb el pas dels dies podrem fer-lo servir només quan ho necessitem.
Es fa un recorregut per cada part del cos per tensar i destensar i aconseguir la relaxació. El recorregut a la fase d'entrenament es fa complet i quan l'hàgim dominat, només l'aplicarem a les zones afectades. Per això, tensarem durant 10-15 segons el múscul indicat i després el destensarem el mateix temps, repetint-ho dues o tres vegades. És una forma fàcil i senzilla de relaxar-nos en pocs minuts usant el nostre propi cos.
1. Cara
En primer lloc, ens centrarem en el front, arrufant les celles els 10-15 segons i posteriorment, relaxant-lo lentament. Un cop fet amb el front, passarem als ulls, tancant-los i prement-los per després deixar-los anar. El darrer pas serà tensar i destensar la boca. Per fer-ho, premerem els llavis i els queixals el temps indicat i en acabat, relaxarem.
2. Tronc
Al tronc treballarem tant el coll com les espatlles, els braços, les mans i, finalment, l'abdomen.
El coll treballa la tensió baixant la barbeta cap al pit i notant com s'estira la part del darrere. A continuació, es relaxa tornant a elevar la barbeta. Les espatlles les tensem portant els colzes cap enrere i les espatlles cap endavant. Això generarà la tensió necessària. Per relaxar-nos, deixarem anar aquesta tensió. Un cop fet això, passarem als braços i les mans, prement els avantbraços i les mans en forma de puny, destensant la zona. I, en darrer lloc, anirem a l'abdomen. Tensem els abdominals, com si fiquéssim la panxa i després deixarem anar lentament.
3. Cames
Les cames són el darrer grup muscular a treballar. Per això, elevarem una cama, portant els dits dels peus cap a nosaltres i notant la tensió a tots els grups de músculs de la zona. Deixarem anar i repetirem el mateix amb l'altra cama.
Un cop hem realitzat la tensió i la distensió amb tots els grups per ordre, repassarem mentalment si hi ha alguna zona que notem tensa per tornar a exercir la tècnica en aquesta zona.
La relaxació muscular progressiva de Jacobson és una de les tècniques més utilitzades per alleujar l'estrès i l'ansietat per la facilitat amb què s'aprèn i la rapidesa amb què es noten els seus efectes. Ens ajuda a crear un estat de calma des del nostre cos, sentir-nos millor i entrar en un estat de serenitat més gran.
* Àngel Rull, psicòleg.
