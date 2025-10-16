Salud
Boticaria García, sobre la necessitat freqüent d’orinar durant la nit: «S’associa a una disminució de la qualitat de vida»
La nictúria és la necessitat d’orinar amb freqüència durant la nit, interrompent el son
Javier Fidalgo
Dilluns, Boticaria García va visitar el plató de Zapeando. La nutricionista és col·laboradora habitual del programa, presentat per Dani Mateo, i hi fa una secció on comparteix els seus coneixements sobre salut amb els espectadors.
En aquesta ocasió, l’experta ha parlat sobre una pràctica habitual que pateixen moltes persones. La nictúria és la necessitat d’orinar amb freqüència durant la nit, interrompent el son. Encara que és més comuna entre les persones majors de 60 anys, pot afectar qualsevol grup de població.
Segons la divulgadora, la nictúria “es considera anormal quan cal aixecar-se dues o tres vegades i s’associa a una disminució de la qualitat de vida i a un augment de la mortalitat”.
Tot i això, la nutricionista aclareix que “anar al bany per fer pipí a la nit no és perjudicial si després et tornes a adormir”. D’altra banda, sí que és perjudicial quan la persona s’ha d’aixecar diverses vegades. Segons l’especialista, això pot tenir conseqüències greus per a la salut:
“Alteració del son, fatiga, dificultat per concentrar-se, canvis en l’estat d’ànim i en el rendiment diari. Hi ha més risc de caigudes, especialment en persones grans”, assenyala García.
“També augmenta la probabilitat d’accidents domèstics, fractures i pot ser un indicador d’altres problemes de salut, com la diabetis, la insuficiència cardíaca, les infeccions del tracte urinari i els problemes de pròstata”, adverteix la divulgadora.
Aquests símptomes requereixen una anàlisi mèdica per descartar qualsevol tipus d’afecció o malaltia. “També podria ser conseqüència de problemes de pròstata en homes, de l’embaràs en dones, d’haver pres certs medicaments diürètics, de patir trastorns del son com l’apnea o, simplement, de l’edat.”
En les persones majors de 60 anys, la nictúria pot ser més comuna i cal vigilar si es torna persistent. “L’hormona vasopressina actua als ronyons perquè a la nit es produeixi menys orina. En les persones grans, aquesta hormona es distreu, s’omple i per això hi ha més ganes d’anar al bany”, va concloure.
