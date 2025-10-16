Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Moisés Nieto, dissenyador de moda: «La més ben vestida sempre serà Diana»

Va debutar a la 080 el 2021 i és tot un clàssic en la Setmana de la Moda de Madrid

Moisés Nieto

Moisés Nieto / Elisenda Pons / EPC

Laura Estirado

Barcelona

La peça més arriscada que has creat?

Un xandall.

Si la teva col·lecció fos una emoció, quin seria?

Nostàlgia.

Minimalisme o maximalisme?

Maximalisme.

Rosalía i la seva era blanca. T’agrada més o menys que abans?

Tot el que faci em sembla bé.

El premi al millor i pitjor vestit/da de l’any, seria per a...?

Més ben vestida sempre serà Diana de Gal·les. El pitjor, Donald Trump.

Algun polític que vesteixi bé?

Pilar Alegría [ministra d’Educació i Formació Professional d’Espanya], que sol portar el nostre look.

Cal continuar mantenint el dress code?

Cal erradicar-lo.

La faldilla és una peça en perill d’extinció?

No.

A qui t’encantaria vestir?

A Jesucrist.

Quina desfilada recomanaries d’aquesta edició a més de la teva?

Acromatyx.

Tens peces de moda ràpida?

Alguna n’hi ha per l’armari.

Com integres la sostenibilitat al teu treball?

Tenint clar els meus principis de consum i responsabilitat a l’hora de produir

Com frenar el fast-fashion?

Mas impostos per a les marques.

Sols reutilitzar o repetir model?

Sempre.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents