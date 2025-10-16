Moisés Nieto, dissenyador de moda: «La més ben vestida sempre serà Diana»
Va debutar a la 080 el 2021 i és tot un clàssic en la Setmana de la Moda de Madrid
Laura Estirado
La peça més arriscada que has creat?
Un xandall.
Si la teva col·lecció fos una emoció, quin seria?
Nostàlgia.
Minimalisme o maximalisme?
Maximalisme.
Rosalía i la seva era blanca. T’agrada més o menys que abans?
Tot el que faci em sembla bé.
El premi al millor i pitjor vestit/da de l’any, seria per a...?
Més ben vestida sempre serà Diana de Gal·les. El pitjor, Donald Trump.
Algun polític que vesteixi bé?
Pilar Alegría [ministra d’Educació i Formació Professional d’Espanya], que sol portar el nostre look.
Cal continuar mantenint el dress code?
Cal erradicar-lo.
La faldilla és una peça en perill d’extinció?
No.
A qui t’encantaria vestir?
A Jesucrist.
Quina desfilada recomanaries d’aquesta edició a més de la teva?
Acromatyx.
Tens peces de moda ràpida?
Alguna n’hi ha per l’armari.
Com integres la sostenibilitat al teu treball?
Tenint clar els meus principis de consum i responsabilitat a l’hora de produir
Com frenar el fast-fashion?
Mas impostos per a les marques.
Sols reutilitzar o repetir model?
Sempre.
- Hospitalitzades una mare i la seva filla després de ser atacades pel seu gos pitbull: «Si arriben a estar soles, les mata»
- La mare del propietari del Hapoel Jerusalem és la principal patrocinadora de Trump i controla els Dallas Mavericks
- Miriam Vallina, la nena de la Cerdanya que va aconseguir fer canviar la normativa perquè les noies poguessin fer salts d'esquí: «No em deixaven per si em feia mal als ovaris»
- Comerç i veïnat del Barri Antic de Manresa, queixosos amb la Mediterrània
- Un xoc entre dos camions talla la C-25, a Rajadell, en sentit Girona
- Gironella estrena amb èxit el servei de dinars per a gent gran: «A casa he de menjar sola, aquí tinc companyia»
- El fiscal demana presó a l'acusat de quedar-se les finques i els diners de la vídua que li havia demanat ajuda
- D’ovella negra a veu contra la LGTB-fòbia: «Em deien ‘maricón’ abans que hagués explorat la meva sexualitat»