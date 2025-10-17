Aquesta és la manera per augmentar els teus nivells de serotonina i ser més feliç
La serotonina està directament unida a la percepció subjectiva de felicitat
Àngel Rull
Cervell i cos estan directament units. De la mateixa manera que el nostre cervell és capaç d'actuar sobre el nostre cos -canviant l'estat, activant-nos o inhibint-nos-, també pot passar a la inversa. D'aquesta manera, si canviem certs aspectes externs i actuem sobre el nostre cos, arribarem a interferir al cervell i aconseguir la segregació d'hormones com la serotonina.
Els nivells de serotonina poden augmentar si sabem com fer-ho.
Serotonina i felicitat
La serotonina és una substància química que produeix el nostre cos i que funciona com a neurotransmissor, enviant senyals per tot el cos. La produeix el cervell i els intestins, es mou per tot el cos i té diverses funcions segons on es localitzi.
Quines són les funcions de la serotonina i com influeix en nosaltres?
- En l'àmbit intestinal, regular el moviment gastrointestinal i reduir la gana en menjar
- Regular l'estat d'ànim, l'ansietat o la felicitat i alterar l'estat del cervell. Per això se'l coneix també com a hormona de la felicitat
- Vasoconstricció davant de ferides, reduint el flux de sang
- Produir nàusees en menjar una mica tòxic
- Regular la libido i la funció sexual
Serotonina i depressió
A la depressió influeixen diferents factors, tant en l'àmbit extern com intern. Deficiències hormonals o esdeveniments traumàtics a la nostra vida poden acabar produint en la persona estats depressius.
En l'actualitat no es pot mesurar els nivells de serotonina al cervell, però sí al torrent sanguini. D'aquesta manera s'ha vist com, en persones amb depressió, els nivells d'aquesta hormona estan per sota de la mitjana. Tot i que no és determinant, la serotonina podria estar directament relacionada amb la depressió. Per això, diversos dels antidepressius que hi ha al mercat actuen sobre aquest neurotransmissor.
Augmenta la teva serotonina
S'ha comprovat que certs factors aliens al nostre cos tenen una repercussió sobre els nivells mitjans de serotonina. D'aquesta manera, modificant petits hàbits, regularem els nivells del neurotransmissor a favor nostre.
Amb els consells següents, aconseguiràs influir sobre la serotonina i augmentar la teva sensació de felicitat.
1. Menja triptòfan
El triptòfan és un aminoàcid present en diferents aliments. Els llegums hi són rics, encara que també ho és el pollastre, la llet, les nous, la mel, el tofu, la soja i el cacauet.
2. Redueix l'estrès
Activitats com la meditació o organitzar millor les nostres tasques produeixen una disminució de l'estrès, que influeix directament en la producció de serotonina.
3. Aprofita les hores de llum
A l'estiu és especialment fàcil poder beneficiar-se de la llum, encara que de diverses maneres també ho podem fer en èpoques com l'hivern. Fer passejades al matí, treballar al costat d'una finestra i fer activitats a l'aire lliure ens ajudaran a millorar els nivells de serotonina.
4. Activa el teu cos
L'esport té un efecte antidepressiu. Ha estat demostrat en innombrables ocasions científicament. Dedicar 30-45 minuts d'exercici farà que tinguis més sensacions de felicitat.
5. Cafè al matí
La cafeïna, dins de nivells normals, influeix en l'augment de serotonina al cervell i, per tant, sobre l'activació. És especialment efectiu al matí.
6. Regula les hores de son
Entre 7 i 9 hores dormint són les que cada persona necessita per poder descansar. La manca de son o el seu excés tenen efectes negatius sobre el neurotransmissor i, a més, augmenta la tristesa o la irritabilitat.
L'hormona del bon humor no només influeix sobre la nostra felicitat, sinó també sobre més funcions del nostre cos. Millorar la segregació amb aquestes claus farà que millorem la nostra vida i aconseguim un estat òptim de benestar.
* Àngel Rull, psicòleg.
