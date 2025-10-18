7 claus per saber si la teva relació està a punt d'acabar-se
Les relacions tenen els seus cicles i, de vegades, hem d'assumir que el nostre ha acabat
Àngel Rull
Ens costa d'acceptar que la nostra parella ja no ens proporciona el mateix nivell de felicitat del principi. I, encara que de vegades, només és una crisi, en altres moments es poden estar donant senyals més que evidents que indiquin que la relació ja no va enlloc.
Totes les relacions passen per una sèrie de fases fins a la consolidació. Aquesta evolució no és lineal ni estable, per la qual cosa és normal confondre certs signes. Però també hem de saber identificar quan no és una etapa sinó una evident ruptura.
Etapes de la relació
Les relacions interpersonals són objecte d'estudi de la Psicologia. Un dels psicòlegs més famosos dedicats a aquest estudi és George Levinger, cèlebre per la teoria sobre les 5 etapes d'una relació de parella.
Segons aquesta teoria, podem trobar diverses fases per les quals travessen totes les persones en les seves relacions:
1. Familiarització: començament de la relació en què la unió es basa en l'atracció física i les similituds psicològiques.
2. Desenvolupament: augmenta la dependència i es passa més temps junts.
3. Continuació: compromís a llarg termini i unió ferma de la parella. És la consolidació en si, basada en altres valors, com ara la confiança.
4. Deteriorament: aquesta fase, que no sempre es produeix, es caracteritza per la manca de satisfacció.
5. Finalització: desapareix la confiança, la intimitat i l'afecte, i no sempre implica ruptura. De vegades, és un matrimoni que es manté pels fills o simplement s'extingeix a la mort d'un dels membres.
Identifica la fi
Els senyals no sempre són evidents, i això obeeix que sigui una cosa unilateral, on només una de les persones no vol continuar amb la relació, o que pensem que simplement està evolucionant la parella a una etapa menys íntima.
Els senyals es poden identificar si sabem com i on mirar, basant-nos en la relació quotidiana i els moments d'intimitat.
1. Manca de confiança
Es caracteritza per la manca de moments i secrets que es comparteixen. No sempre és perquè s'ha perdut la confiança, sinó que es priva l'altre com a càstig inconscient d'informació important i quotidiana.
2. Interès inexistent o només per un dels dos
No apareixen trucades de telèfon ni missatges, i són pocs els plans que es proposen. És molt evident quan un dels dos és l'únic que para atenció a l'altre i hi ha un desequilibri marcat. Però també pot passar per part dels dos i cal fer autocrítica per identificar-lo.
3. Poc temps en parella
Es prioritzen les relacions socials amb amics o familiars. Es passa menys temps en parella i si ho fa, sempre hi ha una tercera persona. Apareix avorriment, desinterès i apatia en els moments comuns.
4. Relacions sexuals inexistents
Les relacions sexuals tenen un increment notable en les primeres fases d'una relació. Normalment, disminueixen a mesura que passen els mesos o anys, fins i tot amb períodes d'abstinència. Però pot ser un senyal que demostri la manca d'interès que la parella t'ha començat a generar.
5. Diferències sense solució
Poden ser deguts a problemes amb els fills o amb les metes comunes, però sempre es procura arribar a un punt intermedi. Quan les diferències són irreconciliables, és un símptoma clar de desinterès pel benestar de l'altre i de la parella.
6. Absència de metes
Des d'aspectes més bàsics, com les vacances i els viatges, fins a temes més importants com tenir fills o comprar una casa. Sense fites comunes ens podem veure inundats per l'apatia i la parella es pot trencar.
7. Toxicitat
El desinterès esdevé control sobre l'altre. Se'n vigila el lleure, la feina, les relacions i, perillosament, també el telèfon mòbil. Desequilibra la parella del tot i pot crear baixa autoestima i dependència emocional.
És fonamental detectar els primers símptomes quan encara tenen solució. Si no sempre, mitjançant, el diàleg i l'empatia, es pot reformular la situació i acabar, si fos necessari, amb la relació per poder evolucionar i tenir més benestar futur.
* Àngel Rull, psicòleg.
