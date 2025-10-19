Quan és la pròxima lluna plena? Data de la superlluna del castor
Novembre s'il·lumina amb una superlluna i dues de les pluges de meteors més esperades
Vega S. Sánchez
Novembre és un mes especial pel que fa a esdeveniments astronòmics. Per començar, conflueixen dues pluges d'estrelles: els oriònids -les famoses estrelles procedents del cometa Halley, el màxim de les quals serà el pròxim dia 21 i que acaben el 7 de novembre- i els Leònides, que succeiran entre el 6 de novembre i fins al dia 30. Aquesta última serà especialment visible a la constel·lació de Leo.
Però, a més, el mes acollirà la segona superlluna del 2025, després de l'octubre.
El terme superlluna va ser popularitzat per l'astròleg Richard Nolle el 1979 i designa aquelles llunes plenes que ocorren a prop del perigeu, és a dir, quan l'òrbita del satèl·lit natural de la Terra es troba al punt més proper del planeta. En aquestes circumstàncies, la lluna sembla lleugerament més gran i brillant que no pas de costum.
Més gran i més brillant
En concret, una superlluna es pot veure fins a un 7% més gran i un 16% més lluminosa que una lluna plena mitjana. En comparació amb una lluna plena en apogeu -el punt més allunyat de la Terra-, la diferència pot arribar al 14% en mida i al 30% en brillant.
El que fa especialment singular la superlluna de novembre és la seva coincidència exacta amb el perigeu, el punt en què la lluna se situa més a prop de la Terra.
Sota el signe de Taure
Segons el mitjà especialitzat EarthSky, en aquesta ocasió la lluna se situarà a 356.980 quilòmetres de la Terra, davant d'una distància mitjana de 384.400 quilòmetres.
El fenomen es produirà el 5 de novembre a les 14.19 hores (hora peninsular espanyola), encara que serà visible després de la posta de sol, coincidint amb el pas per la constel·lació de Taure.
Com a resultat, el satèl·lit apareixerà més gran i més brillant del que és habitual. Encara que la diferència sigui subtil a simple vista, serà fàcilment apreciable en fotografies i observacions cuidades.
La lluna del castor
La penúltima lluna plena de l'any és tradicionalment coneguda com a lluna del castor o lluna de les gelades, denominacions d'origen nadiu nord-americà. Cada lluna plena del calendari rebia un nom relacionat amb les característiques del mes.
En aquest cas, el nom procedeix de l'època en què els castors es preparen per a l'hivern: construeixen preses i emmagatzemen aliment als caus. També es creu que al·ludeix al període en què els caçadors col·locaven trampes per obtenir-ne el pelatge abans de l'arribada del fred.
Com observar-la
Si el temps ho permet, la superlluna de novembre es podrà contemplar en tota la seva esplendor. L'ideal és allunyar-se dels nuclis urbans i cercar un entorn amb la menor contaminació lumínica possible.
Tot i això, les superllunes són tan cridaneres que es poden veure a simple vista, fins i tot des de zones urbanes, sempre que el cel sigui clar.
No cal utilitzar telescopis ni instruments òptics, encara que convé buscar un horitzó clar, sense edificis, arbres ni muntanyes que entorpeixin la visió.
També al desembre
L'any tancarà amb una altra superlluna: tindrà lloc el 5 de desembre, a partir de les 00.14 hores, i tornarà a coincidir amb el pas del satèl·lit per la constel·lació de Bessons. Se la coneix com a lluna freda.
I, per si no n'hi hagués prou, el 2026 començarà també amb una superlluna, que a més serà la primera lluna plena de l'hivern, estació que començarà el 21 de desembre a les 10.21 hores (hora peninsular espanyola).
Aquesta tercera superlluna del cicle es podrà veure el 3 de gener.
