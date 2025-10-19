Nova tendència?
Les subhastes de maletes perdudes en aeroports s’estenen per Europa: «El preu de sortida són vuit euros»
El 2024 es van perdre a tot el món més de 2,76 milions de maletes, segons l’informe Sita Baggage Insight
Cases de subhastes treuen a la venda tant els equipatges sense revelar el contingut com els mateixos articles que contenen
Roberto Bécares
Becky (Beckysbazaar a Tiktok) va comprar a cegues una maleta perduda a l’aeroport londinenc de Heathrow per 80 lliures. Era de la marca Delsy, valorada ja d’entrada en més de 275 lliures. Al seu interior la influencer va descobrir roba de marca i d’imitació, equipatges de mà amb articles cosmètics i un Ipad. «Tot i que aquesta maleta en concret valgui la pena soc bastant escèptica amb el que es pot trobar. Tot sol ser bastant random», diu en un vídeo que acumula ja més de 15 milions de reproduccions.
Obrir maletes de desconeguts que no han estat reclamades 90 dies després de perdre’s i que es subhasten o es venen directament s’ha convertit en una tendència entre influencers a les xarxes socials. Amb tot tipus de sorts. Els compradors poden trobar-se des d’un equipatge ple de hijabs a roba i complements d’una passatgera de 70 anys.
D’alguna manera, els creadors de contingut s’aprofiten del mateix interès que desperta obrir els «paquets sorpresa» d’Amazon amb articles tornats. «A tothom li agrada obrir caixes, i després hi ha l’atractiu del factor loteria, de l’emoció», raona Carlos Bravo, expert en e-commerce.
La veritat és que aquesta moda a les xarxes socials posa en primer pla una realitat: el mercat secundari de les maletes que es perden als aeroports d’arreu del món. Segons el prestigiós informe SITA Baggage Insights 2025, l’any 2024 es van perdre, fer malbé o retardar un total de 33,4 milions de maletes, una xifra sensiblement inferior a la de fa vuit anys (47 milions), malgrat que aleshores es feien molts menys viatges en avió. Això és degut al fet que els processos de recollida i transport de les maletes cada vegada són més eficaços.
D’acord amb aquest estudi realitzat per una de les més reconegudes empreses de serveis de gestió aeroportuària, un 76% dels 33,4 milions de maletes van patir retards, un 18% van resultar danyades i un 8% es van perdre definitivament. És a dir, la xifra total de maletes extraviades per sempre és de 2,76 milions.
A Espanya no hi ha xifres oficials sobre maletes perdudes als nostres aeroports, segons expliquen a EL PERIÓDICO des de l’Associació de Línies Aèries, que engloba més de 70 companyies. Des de l’empresa tecnològica Airhelp, però, sí que van fer un càlcul en un sol mes –l’octubre del 2024– que va xifrar el 60.000 les maletes perdudes, extraviades o danyades.
Tenint en compte aquesta estimació d’Airhelp, això significa que una de cada 125 maletes té una incidència, cosa que suposa el 0,8%. Espanya se situa així en el novè lloc del rànquing de països que més equipatges perd o danya a nivell mundial. De les dades, però, destaca la baixa incidència a l’aeroport de Barcelona-el Prat, que amb prou feines arriba al 0,12%.
Custòdia durant 90 dies
Una vegada una maleta resulta extraviada durant un viatge, les aerolínies estan obligades per llei a retenir-les i emmagatzemar-les durant 90 dies. Una vegada han passat aquells dies, i depenent del país, tenen una sortida o una altra. A Espanya, les aerolínies, segons expliquen a ALA, solen donar-les,en aquest cas a l’associació Envera, que recicla les maletes, selecciona els articles aprofitables i els treu a la venda a les seves botigues de Madrid i Barcelona. Aquesta fundació va ser fundada per l’Associació d’Empleats d’Iberia Pares de Persones amb Discapacitat (APMIB) i, en l’actualitat, dona feina a 14 persones. «Fan una feina increïble», destaquen a ALA.
Als EUA, l’empresa Unclaimed Baggage té l’exclusiva des del 1973 de les maletes i objectes perduts a les aerolínies, que després revèn en línia i a la seva gegantina botiga, situada a Scottsboro (Alabama). Allà es reben les valises perdudes dels aeroports, se seleccionen els articles, es comprova que funcionen i se’ls dona una nova vida.
«Aquí pots trobar de tot: des de productes Apple, joies, roba de marca que va des de Patagònia, H&M, Lululemon fins a Gucci, Versace, i més. Skis, bosses de dormir, carregadors, sabatilles, llibres, ¡mai saps el que et trobaràs!». Així es publicita a la web la companyia, que dona a altres ONG el mateix nombre de productes que ven.
En un ràpid cop d’ull a la seva web es pot trobar des d ’una jaqueta Hugo Boss valorada en 649 dòlars per 292 o un Ipad d’Apple el preu de la qual és de 449 per 210 dòlars o unes Air Jordan Retro valorades en 111 per 47 dòlars. Les gangues més grans que es troben estan al 50% del seu valor en botiga.
Entre les coses més extraordinàries que s’han arribat a trobar a l’interior dels equipatges a Unclaimed Baggage hi ha una armadura medieval, una càmera utilitzada per la NASA a l’espai o una catifa fabricada amb pell (i cap) d’os.
Al contrari que als EUA, a Europa ha crescut la tendència d’organitzar subhastes, com la que realitzen, ja sigui online com presencialment, Greasby, BCVA (Bristol) o Mulberry Bank Auctions (Glasgow, online) sota el lema ‘Airport lost property (propietats perdudes en aeroports)’.
Greasby, al sud de Londres, és la companyia més antiga que realitza aquesta pràctica. Fa subhastes de maletes, tant buides com amb contingut, i dels productes que hi ha dins des del 1919 i té certa fama a Londres. La casa de subhastes, que permet visitar el dia abans el magatzem per veure els productes que surten a concurs, ven unes 2.400 maletes a l’any [les subhastes són cada dues setmanes].
«L’intent mínim són vuit euros», expliquen a l’empresa, on el més habitual és aconseguir equipatges per entre 80 i 100 lliures, un preu a què cal afegir un 20% més de comissions i l’IVA. «Tenim una fidel cartera de clients que van des dels més experimentats a públic de diferents sectors», afirmen a Greasby, que des de fa anys es dedica també a buidar pisos i posar mobles i objectes que hi ha al seu interior a la venda,una moda que ha arribat recentment a Espanya.
A Alemanya, mentrestant, hi ha diverses empreses que tenen relació amb les companyies aèries d’aquest país, i venen des de lots d’equipatges fins a “maletes sorpresa”. Als Països Baixos és comú trobar subhastes de lots de diverses maletes, en comptes d'individuals i a Àustria també es fan convocatòries online, tot i que en aquest cas tenen un enfocament més social. Existeixen, a més, altres companyies conegudes, com Undelivrd, on es poden comprar maletes perdudes per 129 lliures sense passar per subhasta.
