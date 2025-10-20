Quant podria costar PlayStation 6? Analitzem les estimacions més realistes
Tot i que Sony no ha fet declaracions oficials, els rumors apunten una PS6 amb diversos models i un preu inferior a la pròxima Xbox
Carlos d'Ayala - Elsotanoperdido
Per ara, tot allò relacionat amb la futura PlayStation 6 continua sent un terreny dominat per rumors i suposicions, encara que algunes dades permeten traçar una línia entre les filtracions i els precedents reals de Sony.
Data estimada per a l'estrena de PS6
No pocs informes oficiosos apunten a una possible finestra de llançament el 2027, però la companyia no ha fet cap anunci oficial. També circulen comentaris sobre que la pròxima Xbox podria oferir més potència, cosa que situaria PS6 en un esglaó una mica més contingut tècnicament per reduir costos.
Una altra possibilitat que es dona pràcticament per segura (encara que sense confirmar) és l'existència de diversos models de consola, com a mínim un amb lector de discos i un altre completament digital, seguint l'estratègia comercial que Sony ha mantingut amb PS5. També s'especula amb una versió portàtil.
On sí que hi ha referències verificables és en la generació actual. Hi vam passar: PlayStation 5 va arribar al mercat el 2020 amb un preu de 399,99 euros per a la versió digital i 499,99 euros per a la versió amb Blu-ray. Aquestes referències serveixen com a base per estimar el possible rang de preus de la successora.
Factors que influiran en el preu
A l'hora de calcular quant podria costar la pròxima consola de Sony, entren en joc diversos elements econòmics i tècnics. El primer és el cost dels components, que inclou des dels xips de fabricació avançada i la memòria fins a l'emmagatzematge intern i la unitat òptica, els preus dels quals han augmentat durant els últims anys.
A això se sumen la inflació global i els costos logístics derivats del transport i la distribució, que també s'han elevat des del llançament de PS5. Finalment, els tipus de canvi i la fiscalitat són factors determinants, ja que els preus en dòlars nord-americans no inclouen impostos, de manera que el preu final en euros sol ser més alt un cop s'aplica l'IVA als diferents mercats europeus.
Estimació a la baixa
En conjunt, aquests factors fan que sigui poc probable que PS6 arribi al mercat a un preu inferior al de PS5, especialment si Sony cerca mantenir marges de benefici sostenibles sense comprometre les especificacions tècniques de la consola. Amb tot això, el que és raonable és anticipar un punt de partida pròxim a 499 euros per a un model digital i un model amb lector en una franja superior.
