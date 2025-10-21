Per què mitja Catalunya està posant vinagre a la paella per cuinar ous fregits?
Es tracta d'una pràctica heretada de França per donar-li més sabor i una textura millor
Luis Alloza
Els ous fregits formen part del receptari de la gastronomia catalana. Tothom aprèn en els seus primers periples a la cuina a fregir correctament un ou a la paella. Un simple plat que us pot salvar de més d'un compromís amb un sabor inigualable d'acompanyant. Un ou ferrat és un luxe en dinars contundents mentre untes un tros de pa en el seu rovell.
Molts xefs s'han centrat en els darrers anys a explicar a la població quins són els passos per fregir a la perfecció. Una guia simple on no pot faltar l'oli d'oliva a temperatura altíssima i l'ou de la categoria que sigui.
Quan 'l'or líquid' ja està calent trenques la closca de l'ou i aboques l'interior a l'oli mentre observes, i et protegeixes, de com es transforma completament. El consumidor decidirà si li agrada més o menys fet o si vol deixar la punta més cruixent del que és habitual.
Per tant, tothom té clar com i quins ingredients has de tenir per fer un ou ferrat a la perfecció, encara que molts desconeixen que aquest plat encara pot potenciar més el seu sabor si s'afegeix un raig de vinagre a la paella. Alguns professionals de la cuina ja han incorporat aquest simple truc al seu llibre de receptes per donar-li un sabor i textura únics tant als ous fregits com als cuits.
"Un plat més fi"
Aquesta pràctica ve heretada de França on és habitual afegir un petit raig de vinagre a la paella per cuinar els ous fregits. Molt famosa és la recepta de 'l'oeuf assasin' del xef Nicolás Fontaine de París que va decidir innovar en posar-li unes gotes de vinagre a l'oli d'oliva a alta temperatura després d'haver deixat sense salar el rovell, que va quedar molt més cremosa i amb un sabor més gran.
Encara que creguis que faràs malbé per complet un plat tan senzill com un ou ferrat, si proves d'afegir-li aquestes gotes de vinagre al final aconseguiràs un plat més fi i uniforme. Hi ha alguns cuiners que també han decidit fer servir aquest ingredient tan poc habitual perquè la clara es coaguli més ràpidament. Després d'haver estat cuinats, una mica de vinagre a sobre de l'ou ferrat li aporta un toc àcid que serveix per equilibrar el greix de l'oli i el rovell.
