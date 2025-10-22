Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Alerta del cardiòleg Aurelio Rojas: "Prendre cafè després de dinar augmenta el risc de problemes de cor"

El consum de cafeïna a deshores pot alterar el descans i augmentar el risc cardiovascular

Les recomanacions dels experts envers el cafè i la salut

Les recomanacions dels experts envers el cafè i la salut / freepik

Mariona Carol Roc

Al seu pòdcast Té sentit, el cardiòleg Aurelio Rojas torna a desmuntar un altre mite popular relacionat amb la salut: el del cafè després de dinar. Encara que molts consideren aquest cafè de sobretaula com una cosa sagrada i un plaer indispensable, l'especialista adverteix que prendre'l a la tarda o després dels àpats principals pot afectar negativament el cor.

"Les persones que prenien cafè després de dinar tenen més probabilitat de tenir problemes de cor", resumeix el doctor Rojas, deixant clar que no es tracta de demonitzar la cafeïna, sinó d'entendre quan i com consumir-la.

El paper del ritme circadiari

L'expert explica que la clau és el ritme circadiari, aquest rellotge intern que regula el son, les hormones i el metabolisme. La cafeïna, en actuar com a estimulant del sistema nerviós, pot alterar els cicles de descans fins i tot en els qui creuen dormir bé. "Encara que t'adormis, la cafeïna afecta com es regenera el teu cos. Potser tens els ulls tancats, però el teu cervell no ha fet tot el cicle reparador del son", detalla el cardiòleg.

El resultat afegeix el doctor, és un descans de pitjor qualitat, més fatiga, i a llarg termini, un risc vascular més gran. Per això, recomana no prendre cafè més enllà de les 15.00 hores i limitar-ne el consum a un màxim de 4 o 5 tasses diàries, sempre que es toleri bé.

El cafè no és l'enemic

Lluny de prohibir-lo, l'especialista recorda que el cafè natural i de qualitat conté antioxidants i compostos antiinflamatoris beneficiosos per al sistema cardiovascular. Els problemes sorgeixen amb els cafès torrefactes torrats amb sucre o de mala qualitat, que durant el processament poden generar substàncies nocives.

També suggereix que els que siguin més sensibles a la cafeïna optin per la versió descafeïnada, que conserva bona part dels efectes positius.

Una mirada més àmplia a la salut del cor

En el mateix episodi, Rojas repassa altres hàbits quotidians que influeixen en la salut cardiovascular. Defensa el consum moderat de la xocolata negra amb alt percentatge de cacau, ou i oli d'oliva verge extra, i recorda que el problema no és a l'aliment, sinó el què l'acompanya.

"El problema no és l'ou, sinó allò que l'acompanya: farines refinades, sucres o brioixeria industrial"

assenyala.

El cardiòleg també insisteix en la importància de l'exercici regular: “A partir de 2.000 o 3.000 passos diaris ja hi ha beneficis clars”, tot i que és ideal afegir dues o tres sessions de força a la setmana.

Què passa si bec 4 tasses de cafè al dia?

Què passa si bec 4 tasses de cafè al dia? / javi_indy

Estrès, l'enemic silenciós

Aurelio Rojas alerta sobre el paper de l'estrès crònic, una de les causes més freqüents i menys visibles d'alteracions cardíaques. "Aquest estrès sostingut està darrere d'infarts i arrítmies en persones sense altres factors de risc", aclareix.

L'especialista proposa un enfocament integral que combini alimentació equilibrada, moviment, descans i connexió social com a millor recepta per cuidar el cor.

El consell final

Per tancar el seu missatge, el doctor Rojas llança un recordatori clar: "El cafè no és el problema. El problema és quan i per què el prens. Que et desperti al matí, no que et faci perdre la son a la nit".

