Desxifrat el secret de la dona més longeva del món, que va viure 117 anys
Tot i tenir les marques moleculars del pas del temps, el seu cos funcionava amb la biologia d'una persona de dècades més jove
Redacció T21
L'"autòpsia" biològica completa -des de l'ADN fins als bacteris intestinals- realitzada a una dona que va viure 117 anys, ha descobert que, tot i que el seu cos mostrava les cicatrius moleculars d'un segle de vida, un conjunt d'avantatges genètics i un metabolisme d'elit la van mantenir biològicament 23 anys més jove, funcionant amb la salut d'una persona de dècades menor i fora de perill de mals crònics.
Un estudi publicat a Cell Reports Medicine ha revelat els secrets biològics de la persona més longeva del món, una dona d'origen espanyol que va assolir els 117 anys i els 168 dies gaudint d'una salut relativament bona fins al final de la seva vida.
La investigació, que analitza des del genoma fins al microbioma, ofereix una explicació sobre com és possible arribar a una edat tan avançada esquivant les malalties més comunes de l'envelliment.
L'estudi se centra en el cas d'aquesta supercentenària, nascuda als Estats Units de pares catalans i que va viure a Catalunya des dels 8 anys. A diferència del que es podria esperar, la seva longevitat extrema no va significar una vida lliure de les petjades moleculars del pas del temps. De fet, el seu organisme va mostrar indicadors clars d'una edat molt avançada. Alhora, però, presentava una sèrie de característiques biològiques que la van protegir de les malalties cròniques.
Envelliment real
D'una banda, les anàlisis van revelar processos d'envelliment clars. Els seus telòmers, les estructures que protegeixen els extrems dels cromosomes i que s'escurcen amb l'edat, eren extremadament curts, fins i tot més que altres persones sanes molt més joves.
Els investigadors especulen que aquest escurçament podria haver actuat com un mecanisme de defensa contra el càncer, limitant la capacitat de replicació de qualsevol cèl·lula maligna. A més, la seva sang mostrava la presència d'hematopoesi clonal, un fenomen lligat a l'edat en què un grup de cèl·lules sanguínies mutades prolifera, i que s'associa a un risc més gran de càncers sanguinis i malalties cardiovasculars.
Tot i tenir aquestes mutacions propenses, la dona mai no va desenvolupar cap d'aquestes patologies. El seu sistema immunitari també reflectia la seva edat, amb una notable expansió d'un tipus de cèl·lules anomenades cèl·lules B associades a l'edat, que solen contribuir a un estat proinflamatori.
Salut excepcional
Davant d'aquestes marques de l'envelliment, sembla que una sèrie de factors protectors han estat la clau de la seva salut excepcional. El seu genoma albergava variants genètiques rares que li conferien avantatges en múltiples fronts: un sistema immunitari més eficaç, una millor funció mitocondrial (la producció d'energia cel·lular), protecció cardiovascular i més preservació de la funció cognitiva. De fet, les anàlisis van mostrar set variants genètiques homozigotes que no s'han trobat en cap població europea de control, suggerint un possible vincle amb la seva longevitat.
El seu metabolisme era un altre dels seus punts forts, mostrant una extraordinària eficiència en el maneig dels lípids. Tenia nivells molt baixos de l'anomenat colesterol "dolent" (VLDL) i triglicèrids, i nivells molt alts de colesterol "bo" (HDL), un perfil que s'associa a una longevitat més gran i l'absència de demència. Els marcadors d'inflamació sistèmica, com les glicoproteïnes GlycA i GlycB, estaven en nivells mínims, consistents amb una salut cardiovascular excel·lent i un risc d'ateroesclerosi baix.
Com els joves
L'anàlisi del seu microbioma intestinal va revelar una altra sorpresa: la seva flora bacteriana s'assemblava més a una persona jove que a algú de la seva edat. Destacava una alta presència de Bifidobacterium, un gènere de bacteris beneficiosos que normalment disminueix amb l'edat, però que en el seu cas era abundant.
Aquest tipus de bacteris contribueix a reduir la inflamació, cosa que es connecta directament amb els baixos nivells inflamatoris detectats a la seva sang. Els investigadors assenyalen que la dona consumia iogurt diàriament, un hàbit que podria haver afavorit el creixement d'aquests bacteris beneficiosos i contribuint al benestar.
Finalment, una de les troballes més sorprenents resideix en la seva epigenètica. Els "rellotges epigenètics", que van mesurar l'edat biològica dels teixits a través de marques químiques a l'ADN, van revelar que les seves cèl·lules eren significativament més joves que la seva edat cronològica.
Utilitzant fins a set rellotges diferents, es va descobrir que la seva edat biològica estava notablement desaccelerada, amb una diferència de fins a 23 anys menys en algunes anàlisis. Això suggereix que, en l'àmbit cel·lular, el seu cos “sentia” o “es comportava” com si fos molt més jove.
- Rosalía plora en escoltar l’Escolania de Montserrat cantar el Virolai
- L’aigua dels vàters de Sant Joan de Déu salva vides abans d’arribar a les cisternes
- El Ualapop se celebrarà dissabte amb 76 parades i nou emplaçament al barri de la Carretera Santpedor de Manresa
- L'estudiant més gran de l'Anoia té 100 anys: Una centenària a les aules universitàries de gent gran d'Igualada
- Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
- L'Ajuntament de Manresa va advertir la Generalitat que el reformat pont de Sant Francesc és massa estret
- L'alcalde de Guixers esclata contra la pràctica d'enduro en camins rurals: «Destrossen el medi natural i, si ho publiquen a les xarxes, generen un efecte crida»
- Tres menors del Berguedà, denunciats per forçar una companya i gravar els fets