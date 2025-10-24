Cada cop més adults joves pateixen problemes de memòria i concentració
Els científics van descartar que la causa fos la pandèmia per COVID-19, tenint en compte que es van registrar augments significatius des del 2016
Pablo Javier Piacente / T21
Un nombre creixent d'adults joves manifesten problemes amb la memòria i la concentració, segons un nou estudi enfocat als Estats Units. Els inconvenients cognitius autoinformats gairebé s'han duplicat en persones de 18 a 39 anys, des del 2013 fins a l'actualitat.
Una anàlisi publicada a la revista Neurology mostra un augment marcat en els problemes de memòria, concentració i presa de decisions entre els adults nord-americans, però la dada clau és que l'increment més pronunciat s'observa en els adults menors de 40 anys.
Els investigadors de la Universitat de Utah van prendre més de 4,5 milions de respostes de l'enquesta Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS), concretades entre el 2013 i el 2023, i van trobar que la prevalença d'allò que anomenen “discapacitat cognitiva”, que inclou dificultat greu per concentrar-se, recordar o prendre decisionsa causa d'una una condició física, mental o emocional, va pujar del 5,3% el 2013 al 7,4% el 2023.
Estrès econòmic
La dada més cridanera, i alhora alarmant, és el creixement entre els joves adults: en el grup de 18 a 39 anys la incidència gairebé es va duplicar, passant del 5,1% al 9,7% en la darrera dècada. A més, aquest segment va ser el principal impulsor de l'augment general. Els autors assenyalen que els increments van començar a ser estadísticament significatius a partir del 2016, per la qual cosa no es poden atribuir als efectes de la pandèmia per COVID-19.
Més enllà d'això, es van excloure les respostes del 2020 per les circumstàncies excepcionals de la pandèmia. Pel que fa a les causes, s'estudien diverses hipòtesis: una és l'estrès econòmic, relacionat amb la incertesa laboral i la precarietat d'ingressos, que podria elevar la càrrega mental i afectar l'atenció. A més, les persones amb malalties cròniques com hipertensió, ictus o diabetis van registrar taxes més altes, suggerint una interacció entre salut física i funció cognitiva.
Alhora, assenyalen en una nota de premsa que una menor estigmatització dels problemes mentals pot haver incrementat la disposició a informar-los, encara que probablement aquesta condició no explicarà per si sola la magnitud de l'augment.
Fort impacte en els sistemes de salut
"L'increment en la població jove em va sorprendre: hem de prendre seriosament aquests reportis i buscar intervencions primerenques", va indicar al comunicat el científic Ka-Ho Wong, autor principal de l'estudi. L'investigador va subratllar la necessitat de nous estudis per entendre causes i trobar solucions. Seria interessant, a més a més, comparar aquestes dades amb la realitat d'altres països.
Referència
Rising Cognitive Disability es a Public Health Concern Among US Adults / Trends From the Behavioral Risk Factor Surveillance System, 2013–2023. Ka-Ho Wong et al. Neurology (2025). DOI:https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000214226
Les conseqüències per a la salut pública són realment importants: segons els especialistes, el creixement desproporcionat entre adults joves pot tenir implicacions a llarg termini sobre la productivitat laboral, l'educació i la demanda de serveis sanitaris.
Davant d'això, es recomanen intervencions preventives i comunitàries adreçades als grups més vulnerables, millorar el control de factors cardiovasculars i prestar atenció primerenca als pacients que informen dificultats cognitives, a més de qualsevol mena d'activitat que redueixi l'estrès.
- L'advocat David Jiménez, sobre les cases heretades: “Si un germà vol vendre i l'altre no, la solució és l'extinció del condomini”
- El Niu de l'Àliga ampliat ja mostra el seu nou potencial
- L’aigua dels vàters de Sant Joan de Déu salva vides abans d’arribar a les cisternes
- Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
- Tres menors del Berguedà són denunciats per agredir sexualment una companya de l'escola i gravar els fets
- L'episodi de ventades deixa arbres caiguts, cotxes danyats, parcs tancats i carreteres tallades a la regió
- Guixers arrela una nova família al territori: «La tendència és l'èxode rural, però el nostre projecte de vida sempre ha estat viure a la Vall de Lord»
- Els propietaris del bar Cal Negre de Berga: «Com més solitaris ens tornem, més calen els bars»