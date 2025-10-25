Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Ni mal d'esquena ni hèrnia discal: els signes d'alarma per sospitar d'un tumor vertebral

La causa de la majoria d'aquest tipus de càncers s'origina a una altra part del cos i es dissemina a la columna vertebral

Mal d'esquena prolongat?

Mal d'esquena prolongat? / freepik

Rafa Sardiña

La sospita i la detecció precoç del càncer és fonamental i, sobretot, els tumors vertebrals.

La causa de la majoria d'aquest tipus de càncers s'origina en una altra part del cos i es dissemina a la columna vertebral (metàstasi). Les més freqüents provenen de la pròstata, mama, pulmó, i ronyó.

És una de les àrees de recerca dels professionals de la Societat Espanyola de Columna Vertebral (GEER).

Segons les dades reflectides a l'estudi de 2023 “Epidemiologia i clínica de les metàstasis vertebrals” d'especialistes de la Unitat de Columna de l'Hospital Universitari Puerta del Mar (Cadis), entre ells dos membres del GEER, el 70-80% dels tumors malignes originaran metàstasis; i d'ells, en concret, el 70% seran a la columna vertebral. Dins del raquis, les localitzacions més freqüents són: toràciques (60-80%), lumbars (15-30%) i cervicals (<10%).

S'estima que gairebé la meitat dels pacients amb metàstasi espinal tindran metàstasi a múltiples nivells de la columna.

Tumors vertebrals en joves i gent gran

Pel que fa a tumors primaris de columna vertebral, aquests són una patologia de molt baixa freqüència, menys del 5% de tots els tumors ossis, segons REDECAN. El més freqüent és l'afectació metastàtica secundària. Els tipus de tumors que es formen als ossos de la columna es poden dividir en:

  • Tumors benignes: com hemangioma, osteoma osteoide, osteoblastoma o condroblastoma. Solen localitzar-se a l'arc posterior.
  • Tumors malignes: poden crear metàstasi. Són, per exemple, osteosarcoma, mieloma, plasmocitoma, limfoma, cordoma, condrosarcoma o sarcoma d'Ewing. Tots dos tipus suposen un risc a la vida del pacient i un desafiament per al tractament oncològic.

En persones joves menors de 20 anys, els càncers més freqüents solen ser benignes, com ara:

  • Osteoma osteoide (tumor ossi benigne, sovint a la part posterior de la columna)
  • Osteoblastoma (similar a l'anterior, però més gran)
  • Hemangioma (tumor de vasos sanguinis, de vegades al cos vertebral)
  • Quist ossi aneurismàtic (lesió amb cavitats plenes de sang)

A partir dels 30-40-50 anys, tenen un major predomini els tumors malignes:

  • Metàstasi (càncers que provenen d'altres parts del cos i es disseminen a les vèrtebres).
  • Mieloma múltiple (càncer de cèl·lules plasmàtiques a la medul·la òssia que afecta ossos de la columna).
  • Condrosarcoma (càncer de cartílag, de vegades a la columna).
  • Cordoma (tumor rar del notocordi -teixit embrionari-), a la base del crani o sacre.
  • Sarcomes (tumors rars de teixits tous o ossos, com el sarcoma d'Ewing).
Compte amb els tumors vertebrals

Compte amb els tumors vertebrals / freepik

Símptomes de sospita

Tot i els grans avenços en els estudis per imatges i les possibilitats que aquests ofereixen, la biòpsia continua sent el mètode diagnòstic definitiu. “Un diagnòstic i tractament precisos en aquests casos requereixen avaluació mèdica individual".

Els especialistes del GEER "treballem per promoure la investigació i els avenços per al diagnòstic precoç dels tumors vertebrals que afecten la columna, per tal d'aconseguir una millor taxa de supervivència dels pacients i una major qualitat de vida", afirma el doctor Luis Álvarez Galovich, president del GEER.

Els signes d'alarma que ens han de portar a una sospita de tumor vertebral són:

  • Edat menor de 18 anys
  • Presència de dolor nocturn
  • Baixada de pes
  • Radiculopatia (nervi espinal pinçat)
  • Fractura patològica
  • Afeccions neurològiques, com ara cefalees i marejos

Els tumors vertebrals es poden confondre amb una hèrnia discal

Aquests tumors poden provocar una simptomatologia similar a una hèrnia discal o a una estenosi de canal com a dolor radicular (a les cames o als braços).

Segons aquest estudi esmentat en què van participar investigadors del GEER, el dolor és la manifestació més comuna en pacients amb metàstasi espinal.

S'estima que aproximadament el 85% dels pacients es queixaran de dolor. Aquest sol ser més notable a la nit, no s'alleuja amb el repòs al llit i sovint obliga els pacients a dormir en posició semiasseguda.

TEMES

  1. L'advocat David Jiménez, sobre les cases heretades: “Si un germà vol vendre i l'altre no, la solució és l'extinció del condomini”
  2. Elena Codina, pediatre: «Els nens poden passar 8 hores al dia a l'escola sense cap legislació que els protegeixi a nivell ambiental»
  3. El Niu de l'Àliga ampliat ja mostra el seu nou potencial
  4. La Zona de Baixes Emissions de Manresa tindrà un impacte positiu en la salut sexual
  5. Guixers arrela una nova família al territori: «La tendència és l'èxode rural, però el nostre projecte de vida sempre ha estat viure a la Vall de Lord»
  6. Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
  7. 10 plans irresistibles per sortir aquest cap de setmana a la Catalunya central
  8. Muntanyes i turons il·luminats al Bages, Berguedà, Solsonès i Anoia

El Cadí La Seu tampoc troba el camí de la victòria contra l'Estudiantes (97-83)

El Cadí La Seu tampoc troba el camí de la victòria contra l'Estudiantes (97-83)

El Baxi Manresa sub-22 venç el Joventut a domicili (63-66) i suma el primer triomf del curs

El Baxi Manresa sub-22 venç el Joventut a domicili (63-66) i suma el primer triomf del curs

Calaf enceta el Centenari dels Pastorets amb un espectacle que reuneix generacions d'actors

Calaf enceta el Centenari dels Pastorets amb un espectacle que reuneix generacions d'actors

Xavier Marcet, consultor i conferenciant: "Els joves que només es volen quedar a casa teletreballant poden acabar fora del sistema perquè són els més fàcils de substituir"

Xavier Marcet, consultor i conferenciant: "Els joves que només es volen quedar a casa teletreballant poden acabar fora del sistema perquè són els més fàcils de substituir"

Ni mal d'esquena ni hèrnia discal: els signes d'alarma per sospitar d'un tumor vertebral

Ni mal d'esquena ni hèrnia discal: els signes d'alarma per sospitar d'un tumor vertebral

Necrològiques del 26 d'octubre del 2025

Necrològiques del 26 d'octubre del 2025

El Covisa Manresa perd a casa 2 a 4 un partit que guanyava 2 a 1 a 20'' del final

El Covisa Manresa perd a casa 2 a 4 un partit que guanyava 2 a 1 a 20'' del final

Les fotos del Covisa - Futsal Lleida

Les fotos del Covisa - Futsal Lleida
Tracking Pixel Contents