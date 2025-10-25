Ni mal d'esquena ni hèrnia discal: els signes d'alarma per sospitar d'un tumor vertebral
La causa de la majoria d'aquest tipus de càncers s'origina a una altra part del cos i es dissemina a la columna vertebral
Rafa Sardiña
La sospita i la detecció precoç del càncer és fonamental i, sobretot, els tumors vertebrals.
La causa de la majoria d'aquest tipus de càncers s'origina en una altra part del cos i es dissemina a la columna vertebral (metàstasi). Les més freqüents provenen de la pròstata, mama, pulmó, i ronyó.
És una de les àrees de recerca dels professionals de la Societat Espanyola de Columna Vertebral (GEER).
Segons les dades reflectides a l'estudi de 2023 “Epidemiologia i clínica de les metàstasis vertebrals” d'especialistes de la Unitat de Columna de l'Hospital Universitari Puerta del Mar (Cadis), entre ells dos membres del GEER, el 70-80% dels tumors malignes originaran metàstasis; i d'ells, en concret, el 70% seran a la columna vertebral. Dins del raquis, les localitzacions més freqüents són: toràciques (60-80%), lumbars (15-30%) i cervicals (<10%).
S'estima que gairebé la meitat dels pacients amb metàstasi espinal tindran metàstasi a múltiples nivells de la columna.
Tumors vertebrals en joves i gent gran
Pel que fa a tumors primaris de columna vertebral, aquests són una patologia de molt baixa freqüència, menys del 5% de tots els tumors ossis, segons REDECAN. El més freqüent és l'afectació metastàtica secundària. Els tipus de tumors que es formen als ossos de la columna es poden dividir en:
- Tumors benignes: com hemangioma, osteoma osteoide, osteoblastoma o condroblastoma. Solen localitzar-se a l'arc posterior.
- Tumors malignes: poden crear metàstasi. Són, per exemple, osteosarcoma, mieloma, plasmocitoma, limfoma, cordoma, condrosarcoma o sarcoma d'Ewing. Tots dos tipus suposen un risc a la vida del pacient i un desafiament per al tractament oncològic.
En persones joves menors de 20 anys, els càncers més freqüents solen ser benignes, com ara:
- Osteoma osteoide (tumor ossi benigne, sovint a la part posterior de la columna)
- Osteoblastoma (similar a l'anterior, però més gran)
- Hemangioma (tumor de vasos sanguinis, de vegades al cos vertebral)
- Quist ossi aneurismàtic (lesió amb cavitats plenes de sang)
A partir dels 30-40-50 anys, tenen un major predomini els tumors malignes:
- Metàstasi (càncers que provenen d'altres parts del cos i es disseminen a les vèrtebres).
- Mieloma múltiple (càncer de cèl·lules plasmàtiques a la medul·la òssia que afecta ossos de la columna).
- Condrosarcoma (càncer de cartílag, de vegades a la columna).
- Cordoma (tumor rar del notocordi -teixit embrionari-), a la base del crani o sacre.
- Sarcomes (tumors rars de teixits tous o ossos, com el sarcoma d'Ewing).
Símptomes de sospita
Tot i els grans avenços en els estudis per imatges i les possibilitats que aquests ofereixen, la biòpsia continua sent el mètode diagnòstic definitiu. “Un diagnòstic i tractament precisos en aquests casos requereixen avaluació mèdica individual".
Els especialistes del GEER "treballem per promoure la investigació i els avenços per al diagnòstic precoç dels tumors vertebrals que afecten la columna, per tal d'aconseguir una millor taxa de supervivència dels pacients i una major qualitat de vida", afirma el doctor Luis Álvarez Galovich, president del GEER.
Els signes d'alarma que ens han de portar a una sospita de tumor vertebral són:
- Edat menor de 18 anys
- Presència de dolor nocturn
- Baixada de pes
- Radiculopatia (nervi espinal pinçat)
- Fractura patològica
- Afeccions neurològiques, com ara cefalees i marejos
Els tumors vertebrals es poden confondre amb una hèrnia discal
Aquests tumors poden provocar una simptomatologia similar a una hèrnia discal o a una estenosi de canal com a dolor radicular (a les cames o als braços).
Segons aquest estudi esmentat en què van participar investigadors del GEER, el dolor és la manifestació més comuna en pacients amb metàstasi espinal.
S'estima que aproximadament el 85% dels pacients es queixaran de dolor. Aquest sol ser més notable a la nit, no s'alleuja amb el repòs al llit i sovint obliga els pacients a dormir en posició semiasseguda.
