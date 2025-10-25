Per què les dones viuen més que els homes?
Els investigadors van rastrejar les arrels evolutives de l'escletxa d'esperança de vida entre dones i homes
Pablo Javier Piacente / T21
Una combinació d'aspectes genètics, ambientals, evolutius i socials semblen incidir en conjunt en les diferències observades en l'esperança de vida de mascles i femelles a la majoria dels mamífers, que també s'aprecia entre homes i dones en els éssers humans. Les dades d'un nou estudi confirmen, però, que els components biològics estan profundament arrelats i condicionen la continuïtat de la tendència amb el pas del temps.
Des de fa segles se sap que entre els éssers humans i altres espècies de mamífers, les dones tendeixen a viure més que no pas els homes. Un estudi publicat a la revista Science Advances, que va analitzar els registres de longevitat de 1.176 espècies de mamífers i aus, ara dona llum sobre per què aquesta desigualtat és tan persistent i suggereix que l'explicació té arrels evolutives profundes.
El treball, liderat per investigadors de l'Institut Max Planck, a Alemanya i col·laboradors internacionals, va reunir dades de 528 espècies de mamífers i 648 d'aus. Van descobrir que al voltant del 72% de les espècies de mamífers les femelles viuen més que els mascles, mentre que a les aus, en canvi, la tendència és contrària: l'avantatge sol recaure en els mascles, concretament en un 68% de les espècies estudiades.
La hipòtesi cromosòmica
D'acord amb una nota de premsa, el patró trobat coincideix amb diferències en els sistemes cromosòmics sexuals. Fins avui, una explicació plausible per a aquestes diferències és l'anomenada hipòtesi del “sexe heterogamètic”: en mamífers, les femelles són XX i els mascles XY, mentre que en moltes aus els mascles són ZZ i les femelles ZW.
Què vol dir això? Tenir dues còpies del mateix cromosoma sexual (XX o ZZ) ofereix una mena de "respatller genètic" davant de mutacions perjudicials en gens lligats a aquest cromosoma. Mentrestant, el sexe amb cromosomes diferents (heterogamètic) no té aquesta redundància i quedaria més exposat a efectes perjudicials, que minven la longevitat. Aquest mecanisme genètic potser no explica tot el fenomen, però sí que ajuda a entendre per què l'avantatge femení en longevitat és tan comú entre mamífers, incloent-hi per descomptat els éssers humans.
A això se suma la pressió de la selecció sexual i les estratègies reproductives. En aquelles espècies on els mascles competeixen intensament per parelles, incloent-hi baralles, exhibicions o conductes arriscades, el cost en salut i supervivència s'eleva, escurçant la vida mitjana dels mascles. En espècies monògames o on la inversió parental és compartida, la bretxa es redueix o fins i tot s'inverteix. En altres paraules, “l'estil de vida evolutiu” importa tant com la genètica.
Genètica, evolució, comportament i ambient
Tot i això, els autors subratllen que els cromosomes i la selecció sexual no són les úniques forces en joc. Hi ha factors fisiològics, com ara qüestions hormonals, de comportament i ecològics que també modulen l'expressió de la longevitat. D'aquesta manera, l'estudi amplia la perspectiva comparativa i reforça la idea que la desigualtat en longevitat entre sexes és una combinació de genètica, ecologia i història evolutiva.
Referència
Sexual selection drives sex difference in adult life expectancy across mammals and birds. Johanna Staerk et al. Science Advances (2025). DOI:https://doi.org/10.1126/sciadv.ady8433
En aquest sentit, els científics van comprovar que les diferències de sexe són més pronunciades a les poblacions silvestres que als zoològics o espais temàtics similars amb animals en captivitat. La dada mostra que tant els factors genètics com els ambientals contribueixen a les diferències en esperança de vida.
D'altra banda, els autors emfatitzen que en els éssers humans la bretxa d'esperança de vida ha fluctuat amb el temps: millores en salut pública, canvis en comportaments de risc i avenços mèdics han reduït part de la diferència en alguns països, però no l'han eliminada del tot. Això suggereix que la tendència té components biològics profundament arrelats, que s'hauran d'aprofundir en estudis futurs.
