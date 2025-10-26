Quan endarrerir el rellotge t'avança un infart: això és el que diu el cardiòleg Aurelio Rojas
Cada octubre es repeteix una bomba invisible per al cos, ja que dormir una hora menys ens podria costar molt més del que pensem
Johanna Betancor Galindo
Hi ha canvis que semblen petits i, no obstant això, sacsegen els engranatges invisibles del cos. Aquesta matinada de dissabte a diumenge, els rellotges s'hauran endarrerit una hora i, amb ells, també ho faran les nostres rutines. El que per a molts només és una excusa per dormir més, per a la ciència és una descoordinació interna que pot afectar el cor, l'estat d'ànim i fins i tot la seguretat laboral.
Cada cop més veus mèdiques i governamentals coincideixen en el mateix, ja que el canvi d'hora, més enllà del discutit estalvi energètic, representa un impacte real en la salut pública.
Una hora menys de son, una alerta més
El cardiòleg Aurelio Rojas ho resumeix amb contundència: “cada cop que canviem l'hora, els infarts augmenten fins a un 1,24%”. I no només això, ja que també s'incrementen els accidents, els errors mèdics i la irritabilitat.
El motiu és fisiològic, pel fet que quan s'altera l'horari, també ho fa el rellotge biològic intern, el nucli supraquiasmàtic. Segons explica Rojas, "de sobte, el sol, la melatonina, el cortisol i la insulina deixen d'estar coordinats, i això dispara el sistema nerviós simpàtic. És a dir, activem la nostra alerta màxima. Una bomba d'estrès metabòlic per al cor".
Quant triga el cos a adaptar-se?
Tot i que el cos sol reajustar-se en dos o tres dies, l'expert adverteix que en persones amb sobrepès, hipertensió, diabetis o estrès crònic, aquesta dessincronització es pot allargar fins a una setmana. Durant aquest temps, el risc cardiovascular o de patir trastorns del son es multiplica.
I el més preocupant és que aquesta alteració passa dues vegades l'any, el març i l'octubre.
Com es pot preparar per al canvi d'hora?
El doctor Rojas comparteix algunes recomanacions per esmorteir l'impacte: “Avança els teus horaris de son i dinars 15 o 20 minuts".
Avui diumenge, surt a prendre el sol aviat, però no facis exercici intens perquè el teu sistema nerviós estarà hiperactivat.” Encara que sembli un gest mínim, endarrerir una hora el rellotge posa a prova tot el teu sistema biològic.
"Si volem parlar de salut real, un dels pilars fonamentals és respectar els ritmes naturals de l'ésser humà".
L'horari d'hivern s'activa avui, diumenge 26 d'octubre de 2025. A les 03.00 hores de la matinada, els rellotges s'hauran d'endarrerir una hora, per la qual cosa tornaran a marcar les 02.00. Estarà vigent fins al març del 2026.
El Govern demana a Europa abolir el canvi
El Govern espanyol prepara una proposta formal davant de la Unió Europea per eliminar definitivament el canvi d'hora. Es recolza en tres arguments clau:
- Les conseqüències negatives sobre la salut i el benestar
- L'escassa repercussió energètica actual
- El suport majoritari de la ciutadania espanyola
