Com vestir per a un casament de tardor
Sis consells que no pots passar per alt
Eva Remolina - AMIC
La tardor és una de les estacions més encantadores per celebrar un casament. Els colors càlids de la natura, la llum suau i el clima fresc creen un ambient romàntic i acollidor. Però també plantegen un petit repte : com vestir-se adequadament sense passar fred ni perdre l’elegància?
1. Tria teixits més consistents
Deixa enrere les robes lleugeres de l’estiu i aposta per teixits amb més pes i textura: vellut, crep, seda espessa o llana fina. Aquests materials mantenen la calidesa sense renunciar a la sofisticació. El vellut és especialment popular a la tardor, ja que aporta un toc luxós i combina a la perfecció amb els tons de l’estació.
2. Colors de tardor: càlids i profunds
Els colors inspirats en la natura són els grans protagonistes: bordeus, terracota, verda oliva, mostassa, blau marí o pruna. Si prefereixes tonalitats més neutres, pots optar per beix xocolata, gris fum o xampany, que sempre donen un aire refinat.
Afegir-hi algun complement daurat o coure donarà un toc festiu sense resultar excessiu.
3. Abrics i capes amb estil
Les temperatures poden baixar ràpidament a la tarda, així que és important preveure una peça d'abrigar elegant. Una americana entallada, una capa llarga o una jaqueta tipus blazer poden completar el conjunt amb molta classe.
Per als homes, un vestit de llana lleugera o barreja de llana i seda és ideal, i poden afegir-hi un abric curt o gavardina si la cerimònia és a l’exterior.
4. Calçat adequat i còmode
Les sabates tancades són la millor opció per a aquesta època. Les dones poden escollir salons de pell o sabates tipus “Mary Jane”, mentre que els homes poden decantar-se per oxfords o derbies en tons foscos.
Si el casament és al camp o en una finca, evita els talons fins i opta per una sola més estable.
5. Complements que marquen la diferència
Els barrets, cinturons o bosses petites poden donar un aire més sofisticat al conjunt. A la tardor, també hi tenen cabuda els fulards lleugers o xals, que aporten calidesa i color.
Les joies en tons daurats o amb pedres naturals harmonitzen perfectament amb els colors de temporada.
6. Etiqueta i context
No oblidis adaptar el vestuari al codi de vestimenta (formal, còctel, campestre...) i al lloc de la celebració. Un casament a una masia o jardí demana un estil més natural, mentre que un banquet en un hotel o saló elegant requereix un toc més sofisticat.
