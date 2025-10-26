Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Com vestir per a un casament de tardor

Sis consells que no pots passar per alt

Com vestir-se per un casament a la tardor?

Com vestir-se per un casament a la tardor? / Getty Images

Eva Remolina - AMIC

La tardor és una de les estacions més encantadores per celebrar un casament. Els colors càlids de la natura, la llum suau i el clima fresc creen un ambient romàntic i acollidor. Però també plantegen un petit repte : com vestir-se adequadament sense passar fred ni perdre l’elegància?

1. Tria teixits més consistents

Deixa enrere les robes lleugeres de l’estiu i aposta per teixits amb més pes i textura: vellut, crep, seda espessa o llana fina. Aquests materials mantenen la calidesa sense renunciar a la sofisticació. El vellut és especialment popular a la tardor, ja que aporta un toc luxós i combina a la perfecció amb els tons de l’estació.

2. Colors de tardor: càlids i profunds

Els colors inspirats en la natura són els grans protagonistes: bordeus, terracota, verda oliva, mostassa, blau marí o pruna. Si prefereixes tonalitats més neutres, pots optar per beix xocolata, gris fum o xampany, que sempre donen un aire refinat.

Afegir-hi algun complement daurat o coure donarà un toc festiu sense resultar excessiu.

3. Abrics i capes amb estil

Les temperatures poden baixar ràpidament a la tarda, així que és important preveure una peça d'abrigar elegant. Una americana entallada, una capa llarga o una jaqueta tipus blazer poden completar el conjunt amb molta classe.

Per als homes, un vestit de llana lleugera o barreja de llana i seda és ideal, i poden afegir-hi un abric curt o gavardina si la cerimònia és a l’exterior.

4. Calçat adequat i còmode

Les sabates tancades són la millor opció per a aquesta època. Les dones poden escollir salons de pell o sabates tipus “Mary Jane”, mentre que els homes poden decantar-se per oxfords o derbies en tons foscos.

Si el casament és al camp o en una finca, evita els talons fins i opta per una sola més estable.

5. Complements que marquen la diferència

Els barrets, cinturons o bosses petites poden donar un aire més sofisticat al conjunt. A la tardor, també hi tenen cabuda els fulards lleugers o xals, que aporten calidesa i color.

Les joies en tons daurats o amb pedres naturals harmonitzen perfectament amb els colors de temporada.

6. Etiqueta i context

No oblidis adaptar el vestuari al codi de vestimenta (formal, còctel, campestre...) i al lloc de la celebració. Un casament a una masia o jardí demana un estil més natural, mentre que un banquet en un hotel o saló elegant requereix un toc més sofisticat.

